Sénégal : Forum alimentaire AFS 2025 sous le leadership du Président Diomaye

Photo d'illustration : un champ de maïs

La 19ᵉ édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFS Forum) s’est ouverte ce dimanche 31 août 2025 à Dakar. Placé sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, l’événement réunit jusqu’au 5 septembre près de 6 000 acteurs du secteur agroalimentaire autour du rôle central de la jeunesse.

Une plateforme continentale pour transformer l’agriculture

Anciennement connu sous le nom d’AGRF, le Forum africain sur les systèmes alimentaires est devenu la première plateforme mondiale consacrée aux politiques, savoirs et investissements dédiés à l’agriculture africaine. Cette édition, organisée conjointement par le Gouvernement du Sénégal et le Groupe des partenaires de l’AFSF, met l’accent sur le thème : « La jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires ».

Pendant cinq jours, les participants échangeront sur les politiques publiques, les investissements et le développement d’entreprises agroalimentaires. Le sommet s’inscrit dans la perspective du Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) 2026–2035, qui ambitionne de renforcer la sécurité alimentaire et la résilience du continent.

Le forum servira également de cadre au lancement de nouvelles initiatives politiques et instruments financiers, ainsi qu’à la présentation de solutions scientifiques et techniques pour accélérer la transformation des filières agricoles.

Une dimension politique et symbolique forte

La rencontre se déroule au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, avec la participation de plusieurs chefs d’État et leaders institutionnels. Parmi eux, le président du Rwanda Paul Kagame est arrivé ce dimanche à Dakar, accueilli par le président Bassirou Diomaye Faye, pour assister à la cérémonie d’ouverture.

Le sommet met aussi à l’honneur la jeunesse et les femmes, à travers des espaces de réseautage favorisant la conclusion de partenariats, la mobilisation de financements et la création d’emplois. Un Dîner de Gala officiel et la remise du Prix africain de l’alimentation, parrainé par l’ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, viendront récompenser les initiatives qui ont contribué à transformer l’agriculture africaine en un secteur porteur de prospérité.

Dakar devient ainsi, le temps d’une semaine, la capitale mondiale des débats sur l’avenir de l’agriculture africaine et de ses systèmes alimentaires.