Sénégal : Franc vs Tapha Tine, l’autre choc pour la saison de lutte 2026

image d'illustration/Christian Bobst

Le monde de la lutte sénégalaise vit un moment d’effervescence. Après l’officialisation tant attendue du duel entre Modou Lô et Sa Thiès grâce à Baye Ndiaye et son label Albourakh Productions, un autre affrontement vient électriser la saison 2026 : Franc, nouveau visage qui monte en puissance, affrontera le redoutable Tapha Tine, surnommé le Géant du Baol.

Deux trajectoires qui se croisent

Franc a conquis les amateurs de lutte en renversant Eumeu Sène, une victoire qui l’a définitivement propulsé dans la cour des grands. Avec son style explosif et son charisme, il est devenu la nouvelle attraction de l’arène. Tapha Tine, de son côté, demeure une figure redoutée. Sa carrure impressionnante et son expérience font de lui un adversaire que personne n’aborde à la légère. Leur opposition est donc perçue comme le choc des générations, une sorte de passage de témoin que seul le combat tranchera.

Ce duel a été scellé cette semaine avec la signature officielle des contrats par les managers des deux camps. Derrière ce montage, on retrouve Mansour Ba, jeune promoteur de Jambaar Production, qui confirme ainsi son ambition de marquer le paysage de la lutte. Même si les cachets n’ont pas été dévoilés, leur niveau laisse supposer une confrontation de premier plan, à la hauteur de la réputation des deux lutteurs.

Un rendez-vous sous haute tension

Du côté de Franc, son entourage affiche déjà la couleur : il n’est pas question de reculer. Son manager a adressé un message clair à Tapha Tine, le sommant de se préparer sérieusement car son poulain arrive « pour lui ». L’ambiance est ainsi posée : il ne s’agit pas d’un simple combat de calendrier, mais bien d’une affiche qui pourrait rebattre les cartes dans la hiérarchie des poids lourds de l’arène.

À l’image de la confrontation Modou Lô – Sa Thiès, ce nouveau duel met en avant la vitalité et la richesse du sport national. Il montre aussi que la relève s’organise et que la lutte, loin de s’essouffler, continue d’offrir des spectacles capables de capter l’attention d’un public toujours plus passionné. La saison 2026 s’annonce ainsi comme l’une des plus palpitantes de ces dernières années.