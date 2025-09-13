Sénégal : Gestion des déchets, trois jours difficiles pour Dakar

La capitale sénégalaise a connu une accumulation inhabituelle d’ordures ménagères entre mardi et jeudi. La suspension du service par les concessionnaires du nettoiement a entraîné une interruption quasi totale de la collecte des déchets. Les rues et marchés ont été fortement affectés avant la reprise annoncée des activités vendredi. Cette situation met en évidence le rôle central de ces entreprises dans la gestion quotidienne de la propreté urbaine.

Trois jours de collecte interrompue

Les concessionnaires, chargés de la collecte et du transport des ordures, ont décidé d’arrêter leur travail pour dénoncer le non-paiement de plusieurs factures. Ils réclament près de 15 milliards de francs CFA d’arriérés, expliquant ne plus pouvoir couvrir les dépenses de fonctionnement, notamment le carburant, l’entretien des véhicules et la rémunération du personnel.

Depuis le 8 septembre, date du déclenchement du mouvement, plus de 80 % du dispositif de ramassage des déchets était à l’arrêt dans la capitale. Cette interruption a eu des conséquences visibles dans plusieurs quartiers, où les dépôts se sont multipliés le long des voies publiques.

Vers une reprise progressive

À la suite de discussions avec les autorités, un premier versement de 5 milliards de francs CFA a été effectué. Le reste des montants dus devrait être réglé par étapes d’ici fin 2025 et courant 2026. Sur cette base, les concessionnaires ont accepté de reprendre leurs activités dès ce vendredi.

La reprise de la collecte devrait permettre un retour progressif à la normale, même si les concessionnaires restent attentifs au respect du calendrier de paiement annoncé. L’épisode met en avant les difficultés de financement récurrentes du secteur et la nécessité de solutions durables pour assurer la continuité du service public de gestion des déchets.