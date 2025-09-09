Sénégal : La mine de Boto entre officiellement en production

Des lingots et minerais d'or

Le Groupe Managem a annoncé la sortie du premier lingot d’or de la mine de Boto, située dans la région de Kédougou. Cette étape met fin à la phase de travaux et confirme l’entrée du site dans sa phase d’exploitation. Le projet, évalué à 350 millions d’euros, prévoit une production annuelle moyenne d’environ cinq tonnes d’or au cours des trois premières années. Les réserves sont estimées à près de 56 tonnes pour une durée de vie de douze ans.

Données techniques et retombées prévues

La mine de Boto, implantée dans la commune de Madina Baé, est conçue comme une exploitation à ciel ouvert capable de traiter 2,75 millions de tonnes de minerai par an. Elle dispose de plusieurs infrastructures annexes, dont une centrale électrique de 23 MW, un barrage, une digue à résidus et un réseau routier interne. Selon Managem, la phase de construction a mobilisé environ 2 500 travailleurs, dont 90 % de nationaux. L’exploitation est censée générer 1 500 emplois directs et indirects.

Place dans la production aurifère nationale

Le Sénégal a produit entre 11 et 16 tonnes d’or par an au cours des trois dernières années, avec un pic en 2021. L’essentiel de ce volume est jusqu’ici raffiné à l’étranger, tandis que la mise en place de comptoirs d’or est encore à l’étude. L’apport attendu de Boto s’ajoute à la production existante et pourrait modifier la trajectoire du secteur extractif, dont les retombées économiques et sociales restent suivies de près.

L’entrée en production de Boto marque une étape dans l’évolution de l’industrie aurifère sénégalaise. Le suivi de sa contribution en termes de volumes, d’emplois et d’infrastructures déterminera son impact sur la filière nationale et sur l’économie locale de Kédougou.