Sénégal : Lancement du projet Dakar Métropole 2050 pour réinventer la capitale

Dakar

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, mardi 2 septembre 2025 au Grand Théâtre de Dakar, la cérémonie de lancement du projet « Dakar Métropole 2050 ». Portée par le ministère de l’Urbanisme, cette initiative vise à restructurer la capitale sénégalaise, à moderniser ses quartiers et à relever les défis environnementaux. L’ambition affichée est de hisser Dakar au rang des grandes métropoles africaines comme Nairobi ou Johannesburg.

Une vision à long terme pour Dakar

Le projet « Dakar Métropole 2050 » marque une étape importante dans la réflexion sur l’avenir urbain du Sénégal. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, il ne s’agit pas simplement de dresser un catalogue d’infrastructures modernes, mais bien de « requalifier et restructurer » les quartiers, d’améliorer l’offre de logements et de construire des équipements publics structurants. L’initiative inclut également la création de pôles économiques, culturels, éducatifs et portuaires, dans une logique de synergie avec les territoires voisins.

Pour Moussa Bala Fofana, haut responsable du projet, l’objectif est clair : « lorsqu’on pense grands projets en Afrique, on pense Dakar ». Cette ambition passe par une réflexion sur la verticalisation des espaces urbains, la réhabilitation de zones résidentielles et la mise en place d’un aménagement respectueux du littoral. La protection de l’environnement figure au cœur du programme, avec la volonté de restaurer les zones vertes et de faire de Dakar une ville respirable.

L’initiative gouvernementale se distingue aussi par son approche décentralisée. Ousmane Sonko a souligné la nécessité de ne plus concevoir le développement du pays uniquement à partir de Dakar, mais d’encourager l’interaction économique entre pôles régionaux et pays limitrophes. Cette orientation vise à réduire la pression démographique et économique qui pèse sur la capitale tout en renforçant la compétitivité nationale.

Une capitale sous tension démographique et économique

La pertinence d’un tel projet se mesure à l’aune des réalités actuelles de la capitale. La région de Dakar abrite environ 4 004 427 habitants d’après le recensement de 2023, soit plus d’un cinquième de la population totale du Sénégal. Cette concentration urbaine génère de fortes pressions sur les infrastructures, le logement, les transports et l’environnement.

Le coût de la vie à Dakar est par ailleurs 25 % plus élevé que la moyenne nationale, selon plusieurs études récentes. Pour les ménages, cette hausse se traduit par un accès difficile au logement et aux services de base, malgré une offre économique plus diversifiée que dans les régions rurales. D’après Livingcost.org, la capitale affiche un niveau de vie comparable à certaines grandes métropoles mondiales, mais disproportionné par rapport aux revenus moyens sénégalais.

Ces tensions économiques s’ajoutent à des défis sanitaires et environnementaux. La pollution atmosphérique, alimentée par les particules fines et la densité du trafic, impacte la santé des habitants. En parallèle, la criminalité urbaine reste modérée mais persistante, nécessitant un renforcement de la sécurité publique pour accompagner la transformation urbaine.

C’est dans ce contexte qu’un projet comme Dakar Métropole 2050 prend tout son sens. Il ambitionne de repositionner la capitale comme un centre moderne, intégré à la dynamique continentale, tout en répondant aux besoins pressants de ses habitants.

La mise en œuvre de Dakar Métropole 2050 sera un test majeur pour la capacité du Sénégal à concilier modernisation urbaine, justice sociale et durabilité environnementale.