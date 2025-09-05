Sénégal : Le préfet de Dakar surprend clients et vendeurs et ferme « Bant ya »

Photo : ivorianfood

À Dakar, la street food occupe une place essentielle dans la vie quotidienne. Elle offre un repas rapide, accessible et ancré dans les traditions culinaires locales. Mais derrière cette popularité, l’équilibre entre authenticité et respect des normes d’hygiène reste fragile. L’un des symboles de cette cuisine de rue, Bant Yi, vient d’en faire les frais.

Un lieu emblématique brutalement fermé

Située sur l’avenue Jean Jaurès, à proximité du marché Sandaga et du centre commercial Sicap Plateau, Bant Yi — aussi appelé Bante Ya — était plus qu’un simple point de restauration. Cette dibiterie regroupait plusieurs stands où se côtoyaient viandes grillées, brochettes, foie et même crevettes, préparés par des cuisiniers venus du Niger, du Mali, de Guinée et du Sénégal.

La décision du préfet de Dakar de fermer l’établissement est tombée comme un couperet. Les images diffusées après cette mesure montrent un lieu marqué par une forte dégradation : sols encrassés, murs souillés, conditions d’hygiène douteuses. Une réalité qui contraste avec l’effervescence habituelle de ce spot où se pressaient clients fidèles, travailleurs du centre-ville et visiteurs de passage.

Entre émotion populaire et question sanitaire

L’annonce de la fermeture a immédiatement suscité des réactions passionnées sur les réseaux sociaux. Beaucoup expriment leur nostalgie pour un lieu qui incarnait une part de l’identité culinaire de la capitale. D’autres soulignent, au contraire, la nécessité d’une telle décision, estimant que l’hygiène et la sécurité alimentaire ne peuvent être reléguées au second plan.

Le silence des autorités sur les raisons précises de cette fermeture entretient toutefois le flou et alimente les discussions. Si la rue dakaroise perd temporairement l’un de ses hauts lieux de convivialité, cette décision rappelle l’urgence de repenser l’organisation de la restauration de rue pour qu’elle continue de séduire sans mettre en péril la santé publique.

Bant Yi, longtemps symbole de générosité culinaire et de partage, laisse derrière lui une question ouverte : comment préserver l’esprit de la street food sénégalaise tout en garantissant des standards d’hygiène à la hauteur des attentes d’aujourd’hui ?