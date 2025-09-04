Sénégal : Le Premier ministre exige une meilleure protection des dossiers judiciaires

Ces derniers mois, plusieurs pièces issues d’enquêtes sensibles ont circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Ces fuites, touchant parfois des dossiers en cours d’instruction, ont suscité des débats sur la confidentialité des procédures et sur la capacité des institutions à préserver le secret qui doit entourer la justice.

Un rappel à l’ordre au sommet de l’État

Réuni avec le gouvernement, le Premier ministre a placé cette question au cœur des discussions. Il a souligné que la publication récurrente de procès-verbaux issus des services du ministère de la Justice et de l’Intérieur représente un risque sérieux pour la crédibilité des enquêtes. Selon lui, la sécurisation des documents judiciaires n’est pas une formalité, mais une condition indispensable pour éviter que des éléments sensibles ne soient exposés au public avant même d’être examinés par les magistrats.

Publicité

Il a ainsi demandé aux ministères concernés de renforcer les dispositifs internes afin de garantir le respect du secret de l’instruction. Pour illustrer son propos, il a insisté sur la nécessité d’une vigilance constante, comparant la gestion des dossiers à une chaîne où la moindre faille peut fragiliser tout le système.

Préserver la confiance des citoyens

Au-delà de la technique, l’enjeu est aussi celui de la confiance. Lorsque des documents censés être confidentiels se retrouvent accessibles en quelques clics, c’est l’ensemble du processus judiciaire qui paraît vulnérable. Cette situation alimente les spéculations, brouille la lecture des faits et peut même influencer l’opinion publique avant qu’un tribunal ne statue.

En rappelant l’importance de la confidentialité, le Premier ministre met la responsabilité sur chaque administration impliquée : éviter que des informations stratégiques ne deviennent des rumeurs virales. La solidité de la justice se mesure aussi à sa capacité à protéger ses propres procédures. À l’heure où les nouvelles technologies accélèrent la diffusion de tout contenu, ce rappel à l’ordre sonne comme une alerte : la transparence ne doit jamais être confondue avec la divulgation incontrôlée