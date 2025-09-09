Sénégal : Le président Diomaye Faye échange avec les Lions avant le match contre la RDC

Bassirou Diomaye Faye (DR)

À quelques heures du match contre la République démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a eu un entretien téléphonique avec le sélectionneur Pape Thiaw et le capitaine Kalidou Koulibaly. La conversation, diffusée au journal de 13 heures sur la RTS, a porté sur l’état d’esprit de l’équipe et les attentes autour de cette rencontre. Le Sénégal aborde ce déplacement à Kinshasa avec la nécessité de prendre des points pour rester en course. L’intérêt autour de ce match est marqué, tant dans les tribunes qu’en ligne où les échanges entre supporters se multiplient.

Un message présidentiel avant la rencontre

Lors de l’appel, le chef de l’État a demandé au sélectionneur des précisions sur la préparation mentale du groupe. Il a ensuite échangé avec Kalidou Koulibaly, soulignant que l’expérience des joueurs devait leur permettre de gérer la pression. Le président a rappelé qu’il ne pouvait pas se rendre à Kinshasa mais a encouragé les Lions à considérer le soutien du public comme un élément présent, même à distance.

Publicité

Une étape clé dans les qualifications

Ce match, programmé pour la huitième journée des éliminatoires, oppose deux équipes proches au classement, la RDC devançant le Sénégal d’un point. Une victoire est nécessaire pour les Lions s’ils veulent continuer à viser une quatrième participation à la Coupe du monde. L’équipe alignée comprend Édouard Mendy dans les buts, une défense conduite par Koulibaly, un milieu composé de Gana Gueye, Lamine Camara et Pape Gueye, ainsi qu’un trio offensif formé par Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Sadio Mané. L’engouement est fort à Kinshasa, mais également sur les réseaux sociaux où de nombreux échanges accompagnent l’événement.

Entre soutien institutionnel, choix tactiques et mobilisation des supporters, tous les éléments se conjuguent pour faire de cette confrontation un rendez-vous important. Le résultat déterminera les perspectives du Sénégal dans la course à la qualification et influencera la suite de son parcours.