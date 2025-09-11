Sénégal : Ousmane Sonko en visite de travail aux Émirats arabes unis

Ousmane Sonko (SEYLLOU/AFP)

En déplacement officiel du 8 au 12 septembre 2025 aux Émirats arabes unis, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu plusieurs rencontres à Abu Dhabi. Il a été reçu par Sheikh Shakhboot Al Nahyan, ministre émirati chargé des Affaires africaines, ainsi que par la direction du Fonds souverain d’Abu Dhabi pour le développement. Ces échanges ont porté sur différents aspects de la coopération bilatérale, notamment le financement de projets dans les infrastructures et l’énergie.

Des financements déjà engagés

Le Fonds souverain d’Abu Dhabi a indiqué avoir investi près de 48 milliards de francs CFA au Sénégal depuis 1978 dans des secteurs jugés prioritaires. Son directeur exécutif, Khalil Al Mansoori, a évoqué la poursuite des programmes en cours, en particulier dans les infrastructures et les énergies renouvelables, avec un accent sur l’électrification des zones rurales. Les discussions ont également porté sur le suivi des projets déjà financés et sur de nouvelles pistes de collaboration.

Une délégation ministérielle élargie

Le Premier ministre est accompagné d’une délégation comprenant notamment les ministres de l’Économie, des Finances, de l’Énergie et du Numérique. Ces rencontres s’inscrivent dans une mission plus large visant à examiner les opportunités de coopération économique et à consolider les relations existantes entre Dakar et Abu Dhabi.

