Sénégal : Ousmane Sonko fixe les priorités de la nouvelle équipe gouvernementale

Lors du Conseil des ministres du 17 septembre 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a détaillé les directives destinées à la nouvelle équipe en place. Il a rappelé les difficultés rencontrées depuis avril 2024, marquées par la découverte d’une dette cachée qui a lourdement pesé sur les finances publiques. Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de discipline budgétaire, de cohésion gouvernementale et de proximité accrue avec les citoyens. Le chef du gouvernement a également mis en avant la mise en œuvre effective de l’Agenda national de Transformation et du Plan de Redressement économique et social.

Gouvernance exigeante et discipline renforcée

Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement issu d’avril 2024 avait dû affronter une situation économique inédite, conséquence directe de la révélation d’engagements financiers non comptabilisés. Cette découverte a réduit la capacité de l’État à mobiliser des ressources, limitant ainsi ses marges d’action. Malgré cela, Ousmane Sonko a salué les efforts réalisés pour assurer la sécurité, maintenir les services publics essentiels et contenir les prix de certaines denrées.

En dressant les lignes directrices de l’action publique, il a fixé plusieurs principes : cohésion, transparence absolue, discipline budgétaire et contrôles réguliers par les organes compétents. Il a insisté sur la nécessité de rendre la communication gouvernementale claire et pédagogique, afin de renforcer la confiance des populations. Ces orientations visent à ancrer la responsabilité et l’exemplarité au cœur de chaque département ministériel.

Publicité

ANT et PRES, piliers de la feuille de route

Le Sénégal s’est doté d’un nouveau gouvernement le 6 septembre 2025, marqué par un réaménagement destiné à insuffler une dynamique supplémentaire. Pour Ousmane Sonko, ce changement doit être l’occasion d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation (ANT), adopté en octobre 2024 et déjà en phase d’exécution. Il a demandé que l’ensemble des ministères s’approprient ce cadre stratégique, garant de la continuité des politiques publiques.

Le Plan de Redressement économique et social (PRES) 2025-2028, baptisé Jubbanti Koom, constitue un autre axe prioritaire. Son comité opérationnel, structuré en quatre pôles, a déjà entamé ses travaux. Le Premier ministre attend désormais une exécution plus efficace des projets, une meilleure structuration des initiatives et une réactivité accrue de l’ensemble du gouvernement. Ces dispositifs doivent permettre au pays d’amortir les effets de la dette, tout en créant les conditions d’une croissance soutenue et d’une meilleure prise en charge des besoins sociaux.

L’orientation donnée vise à transformer les engagements politiques en résultats concrets, en plaçant la rigueur, la transparence et la proximité avec les citoyens au cœur de l’action gouvernementale.