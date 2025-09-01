Sénégal : Pape Thiaw sommé de gagner la CAN 2025 et de qualifier les Lions au Mondial

La ministre des Sports Khady Diène Gaye a rappelé que le contrat du sélectionneur national comporte deux clauses majeures : ramener la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et décrocher la qualification à la Coupe du monde 2026.

Des objectifs contractuels non négociables

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a fixé un cap clair pour Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga. « La qualification au Mondial et le sacre à la CAN sont inscrits dans le contrat », a-t-elle déclaré sur la RTS. Ces deux jalons constituent la base de l’évaluation de son mandat.

Publicité

Selon la ministre, il ne s’agit pas de simples ambitions mais d’exigences formelles, entérinées dans l’accord signé avec la Fédération sénégalaise de football. Le message est sans équivoque : l’entraîneur est tenu d’atteindre ces résultats pour sécuriser son poste.

Une préparation décisive pour les Lions

Ce rappel intervient alors que la sélection sénégalaise entame une nouvelle phase cruciale. En vue des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions débutent leur préparation ce lundi, avec une séance prévue à 17 h 30 sur le terrain annexe du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio selon Record.

Les prochains matchs, dont la réception du Soudan et le déplacement en RDC, pèseront lourd dans le parcours des Lions. Ils seront suivis de près, tant par l’opinion publique que par les autorités sportives, soucieuses de voir le Sénégal confirmer son statut de grande nation du football africain.

Le sort de Pape Thiaw, et plus largement les ambitions du Sénégal sur la scène internationale, seront donc liés aux résultats de cette campagne sportive décisive.