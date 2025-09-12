Sénégal : Pas de liberté provisoire pour l’ex-député Farba Ngom

La demande de mise en liberté provisoire de Farba Ngom n’a pas été acceptée. Le juge a estimé que son état de santé justifiait plutôt un transfert vers le Pavillon spécial, structure hospitalière sous surveillance. L’ancien député-maire d’Agnam reste donc détenu, malgré l’appui de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) qui avait plaidé pour une libération provisoire.

Des poursuites maintenues

La démarche de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a suscité des réactions partagées, certains observateurs saluant l’initiative tandis que d’autres y voient une interférence avec le travail judiciaire. Sur le plan pénal, une des charges initiales, celle d’association de malfaiteurs en bande organisée, a été levée. Toutefois, plusieurs accusations demeurent : détournement de fonds publics, escroquerie sur des biens de l’État, blanchiment et enrichissement illicite présumé.

Farba Ngom est cité dans deux dossiers distincts. L’un porte sur un montant évalué à 91 milliards de FCFA aux côtés de l’homme d’affaires Tahirou Sarr, l’autre sur une affaire estimée à 31 milliards de FCFA. Ces procédures expliquent la réserve des magistrats à accorder une liberté provisoire.

Un suivi sous contrainte judiciaire

Le transfert au Pavillon spécial permet à l’intéressé de bénéficier d’une prise en charge médicale tout en restant sous contrôle judiciaire. Cette décision marque une étape supplémentaire dans ce procès.

L’affaire Farba Ngom, devenue l’un des dossiers emblématiques de la nouvelle ère politique, met en évidence la tension entre impératif de justice et considérations humanitaires. Elle laisse aussi entrevoir que les prochaines étapes de la procédure seront suivies de près, tant par les acteurs politiques que par l’opinion publique.