Sénégal : Plus de 2 000 emplois menacés au CDE selon l’intersyndicale

Photo d'illustration : DR

Le Consortium d’entreprises (CDE), acteur historique du BTP au Sénégal, fait face à une crise sans précédent. Réunis en conférence de presse ce mercredi 10 septembre à Dakar, les délégués du personnel ont exprimé leur inquiétude quant à la survie de la société, dont le chiffre d’affaires a chuté de moitié en moins d’une décennie. Ils soulignent que plus de 2 000 emplois directs sont désormais menacés si rien n’est fait. Le message lancé au gouvernement est clair : sans apurement des dettes et nouveaux chantiers, l’avenir de l’entreprise est compromis.

Une entreprise fragilisée par la baisse des marchés

Selon les délégués, le volume d’activité du CDE est tombé sous la barre des 20 milliards de francs CFA, contre près de 50 milliards en 2017. Cette contraction est attribuée à la combinaison du non-paiement de créances publiques et de l’absence de commandes nouvelles. Amath Diop, président du collège des délégués, a insisté sur l’impact social de cette situation, en rappelant que derrière chaque emploi se trouvent des familles dépendantes de cette activité.

Des efforts budgétaires encore jugés insuffisants

Depuis janvier 2025, l’État a engagé un processus de désendettement du secteur du BTP, débloquant 62 milliards de francs CFA et inscrivant 66,7 milliards supplémentaires dans la loi de finances initiale. Ces efforts sont salués mais considérés comme insuffisants par les représentants syndicaux du CDE, qui estiment que la survie de leur société passe aussi par l’attribution de nouveaux marchés. Pour eux, préserver ce fleuron du BTP, présent depuis 1967, équivaut à sauvegarder une part du patrimoine économique national.

Publicité

La crise du CDE illustre les tensions persistantes entre les besoins des entreprises du BTP et la capacité de l’État à honorer ses engagements financiers. Au-delà de la question des dettes, les syndicalistes soulignent l’urgence de relancer les grands chantiers pour stabiliser le secteur. La réponse apportée par les autorités dans les prochaines semaines sera déterminante pour savoir si l’entreprise, et avec elle des milliers de travailleurs, peut retrouver un horizon plus stable.