Sénégal : Procès Omar City, un projet de logements devenu cauchemar judiciaire

Le programme Omar City, lancé par l’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMART), proposait la construction de 10 000 logements sociaux. Plusieurs milliers de personnes y ont adhéré en versant une contribution de 5 000 francs CFA. Aujourd’hui, l’affaire est devant la justice avec plus de 3 000 plaignants recensés et 200 nouvelles parties civiles récemment constituées. Le parquet a requis trois ans de prison ferme contre Abdoulaye Guissé, avec un délibéré attendu le 14 octobre.

Un projet de logements collectifs contesté

Conçu pour cibler artistes, artisans, femmes transformatrices et ménages vulnérables, Omar City avait pour objectif de faciliter l’accès à une résidence via une contribution initiale modeste. Toutefois, l’absence de concrétisation des chantiers a conduit à des plaintes multiples et à l’ouverture d’une procédure judiciaire. Le nombre de parties civiles continue de croître, traduisant l’ampleur des inscriptions initiales.

Une procédure en cours devant la justice



Le dossier Omar City s’inscrit dans une série de scandales immobiliers qui ont secoué le pays ces dernières années. Plusieurs associations de victimes rappellent que la prolifération de projets mal encadrés met en danger la crédibilité des programmes de logements sociaux, pourtant essentiels pour répondre à la forte demande en habitat estimée à 350 000 sur le plan national.

Lors des audiences, le parquet a retenu des faits d’escroquerie présumée et demandé une peine de trois ans d’emprisonnement contre Abdoulaye Guissé. Le jugement est prévu pour le 14 octobre. Cette affaire, qui implique plusieurs milliers de personnes, met en évidence les difficultés rencontrées dans la régulation et le suivi de certains projets de logements collectifs au Sénégal.