Sénégal : Succès 3-2 face à la RDC après une remontée à Kinshasa

Le Sénégal a renversé la République démocratique du Congo (RDC) ce mardi 9 septembre au Stade des Martyrs en s’imposant 3-2. Comptant pour la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la rencontre a montré une équipe congolaise efficace en début de match, avant une réaction progressive des Lions. Ce résultat permet au Sénégal de rester dans la course à la qualification.

Un début difficile pour les Lions

La RDC a pris l’avantage en première période en inscrivant deux buts contre le cours du jeu. La défense sénégalaise, en difficulté notamment sur son côté gauche, a eu du mal à contenir les attaques adverses. Le Sénégal a toutefois réduit l’écart grâce à Pape Gueye, bien servi après un travail préparatoire d’Iliman Ndiaye. Les Lions ont ensuite eu l’occasion d’égaliser avant la pause, mais la mi-temps est atteinte avec un retard de 2-1.

Une seconde période mieux maîtrisée

Au retour des vestiaires, l’équipe de Pape Thiaw a ajusté son approche. Nicolas Jackson a égalisé à la 53ᵉ minute en profitant d’une ouverture rapide et d’un pressing haut. Le Sénégal a ensuite cherché à contrôler davantage le ballon, en alternant phases de possession et transitions rapides. La décision est venue en fin de match, avec un but de Pape Matar Sarr à la 87ᵉ minute, scellant la victoire 3-2.

Avec ce succès en déplacement, le Sénégal engrange trois points importants et confirme sa capacité à réagir dans une situation défavorable. La RDC, malgré une bonne entame, concède une défaite qui pèse sur son classement. Les deux sélections restent en lice pour la qualification, et les prochaines journées s’annoncent décisives pour déterminer l’ordre final dans le groupe.