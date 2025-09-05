Suspendu sur Facebook, un avocat nommé Mark Zuckerberg poursuit Meta

Photo David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images file

Lorsque votre nom est celui d’une célébrité de la tech, la vie quotidienne peut se transformer en véritable casse-tête. C’est l’expérience de Mark S. Zuckerberg, avocat de 49 ans basé dans l’Indiana, qui se retrouve régulièrement empêtré dans les systèmes automatisés de Facebook, confondant son identité avec celle du fondateur de Meta. À plusieurs reprises depuis 2010, son compte a été désactivé, parfois pendant des semaines, entraînant des pertes financières et des perturbations dans la gestion de son activité professionnelle.

Des erreurs coûteuses et répétitives

Chaque blocage de compte s’accompagne d’un message générique signalant une prétendue « usurpation d’identité ». Pour l’avocat, ces interruptions représentent bien plus qu’une simple nuisance : elles ont affecté sa capacité à toucher des clients via la publicité payante sur la plateforme, avec un total estimé à 11.000 dollars de dépenses perdues en huit ans. Lassé par ce cycle récurrent de réactivation laborieuse, il a décidé de porter l’affaire devant la Marion Superior Court, invoquant la négligence de Meta et une rupture de contrat non conventionnelle. L’objectif affiché dépasse la simple compensation financière : il souhaite une injonction pour éviter que ces incidents ne se reproduisent et rêve, avec une pointe d’humour amer, d’une rencontre en personne avec le célèbre homonyme pour recevoir des excuses.

Meta sous le regard scrutateur

Le géant de la tech, confronté à cette situation insolite, a reconnu l’erreur et réactivé le compte, promettant de revoir ses systèmes pour éviter de telles confusions. Cette affaire rappelle que Meta et Mark Zuckerberg, le fondateur, ont déjà été au cœur de polémiques concernant la gestion des données personnelles, notamment le scandale Cambridge Analytica qui a révélé des lacunes dans la protection de la vie privée des utilisateurs. Ces incidents soulignent la fragilité des plateformes numériques face aux erreurs automatisées, même lorsqu’elles impliquent des enjeux financiers et professionnels concrets pour les utilisateurs.

Le cas de l’avocat illustre une contradiction troublante : d’un côté, les plateformes cherchent à protéger leurs utilisateurs et leur réputation, de l’autre, elles peuvent créer des obstacles imprévus pour des personnes qui n’ont commis aucune faute. Les petites entreprises et les professionnels indépendants, comme Mark S. Zuckerberg, dépendent souvent de ces outils pour prospérer, ce qui rend ces erreurs particulièrement préjudiciables.

Cette affaire pourrait également ouvrir la voie à une réflexion plus large sur les responsabilités des plateformes numériques face à des systèmes de modération automatisés, et sur la manière dont elles gèrent les noms partagés avec des personnalités publiques. Au-delà de l’anecdote, elle questionne l’équilibre entre protection des utilisateurs et respect des droits individuels dans un environnement numérique où une simple confusion peut se traduire par des pertes concrètes.