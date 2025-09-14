Togo : un ressortissant français arrêté après les manifestations de juin

Début juin 2025, la capitale togolaise a connu d’importants rassemblements contre le gouvernement de Faure Gnassingbé. Ces protestations faisaient suite à des changements institutionnels jugés controversés, qui offraient au président un rôle prolongé au sein des instances politiques. Les forces de sécurité ont rapidement dispersé les foules à l’aide de gaz lacrymogènes et d’interventions physiques, entraînant des arrestations et quelques décès, selon des observateurs internationaux. Parmi les personnes arrêtées figurait Steeve Rouyar, un expert-comptable Français originaire de Guadeloupe. Sa famille, profondément surprise, a appris sa détention uniquement par le biais des réseaux sociaux.

Steeve Rouyar : détention et inquiétude familiale

Steeve Rouyar, âgé de 44 ans, s’était installé au Togo dans le but de développer une activité professionnelle dans le domaine de la comptabilité. Attiré par les perspectives économiques et l’évolution politique de la région, il a toutefois été confronté à des formalités administratives plus complexes que prévu. Selon ce que rapporte Le Monde, sa famille indique qu’il n’avait pas de rôle officiel dans un mouvement politique mais suivait de près les événements du pays. Il aurait participé à la distribution de documents lors des manifestations du 6 juin, date à laquelle il a été arrêté.

Selon des sources proches, il est actuellement détenu au Service central de recherches et d’investigations criminelles (Scric) dans des conditions difficiles : espace restreint, manque de lumière, nourriture insuffisante et absence de sorties. Sa famille note qu’il a beaucoup maigri et semble éprouvé par la détention.

Steeve Rouyar fait face à des accusations pour troubles à l’ordre public, passibles de quelques années de prison, et pour atteinte à la sûreté de l’État, qui pourrait entraîner une peine allant de vingt à trente ans de prison. Sa famille exprime une inquiétude croissante, non seulement pour sa santé physique et mentale, fragilisée par les conditions de détention, mais aussi pour l’incertitude entourant son sort et les conséquences que son arrestation pourrait avoir.