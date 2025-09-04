Trump juge le défilé chinois « impressionnant » mais critique un oubli

Photo : NASA/Bill Ingalls

La visite du président polonais Karol Nawrocki à Washington a offert l’occasion à Donald Trump de commenter la commémoration organisée par la Chine pour marquer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le chef de la Maison-Blanche a salué l’ampleur et l’esthétique de l’événement à Pékin, tout en regrettant que le rôle des États-Unis n’ait pas été reconnu lors des déclarations officielles de Xi Jinping.

Un hommage grandiose mais incomplet

Selon Trump, le défilé militaire chinois s’est distingué par sa mise en scène spectaculaire et la rigueur de sa présentation. Toutefois, le président américain a pointé du doigt ce qu’il considère comme un oubli majeur : l’absence de référence à la contribution décisive des forces américaines à la défaite du Japon. Par cette remarque, il a cherché à rappeler que la mémoire de la guerre ne se limite pas aux récits nationaux mais reste liée à des alliances et à des sacrifices partagés.

Des relations bilatérales sous tension depuis janvier

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2025, Trump a multiplié les critiques à l’égard de Pékin. Les frictions portent aussi bien sur les échanges commerciaux que sur la place des États-Unis dans l’équilibre militaire de la région indo-pacifique. Washington a renforcé sa coopération sécuritaire avec ses alliés asiatiques, tandis que la Chine a poursuivi ses démonstrations de force. Ce climat tendu donne à chaque déclaration une portée diplomatique accrue, et la cérémonie du 80ᵉ anniversaire n’échappe pas à cette logique.

L’épisode met en évidence la rivalité symbolique entre les deux puissances : la Chine cherchant à consolider un récit nationaliste autour de la victoire de 1945, et les États-Unis rappelant leur propre rôle stratégique dans l’issue du conflit. Au-delà de la simple commémoration, les propos de Trump traduisent la volonté d’éviter que l’histoire récente ne soit utilisée comme outil de légitimation unilatérale. Cette divergence illustre comment les anniversaires militaires deviennent autant des vitrines de puissance que des terrains de compétition politique.