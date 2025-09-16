Trump – Zelensky : une nouvelle rencontre annoncée

Photo : AP

Le président américain Donald Trump envisage de recevoir la semaine prochaine le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon le secrétaire d’État Marco Rubio, cette rencontre reste « probable » et s’inscrit dans une tentative de relancer des discussions de paix avec Moscou rapporte Al Arabiya. Washington affiche ainsi sa volonté de maintenir un rôle actif dans la recherche d’un compromis, tout en brandissant la menace de sanctions économiques contre la Russie. L’évolution de ce dialogue est suivie de près par les capitales européennes, alors que la guerre en Ukraine continue de s’intensifier.

Des signaux contradictoires venus de Washington

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump tente de s’imposer comme médiateur dans le conflit opposant l’Ukraine à la Russie. Son secrétaire d’État, Marco Rubio, a confirmé que le président américain « espère toujours » obtenir une avancée diplomatique. Toutefois, la stratégie de Washington reste floue : le chef d’État a plusieurs fois évoqué des sanctions financières contre Moscou si aucun compromis n’était trouvé, mais ces menaces n’ont jamais été concrétisées. Cette ambiguïté nourrit les interrogations sur la capacité réelle des États-Unis à peser sur le rapport de forces.

En parallèle, les opérations militaires russes se poursuivent avec intensité sur le territoire ukrainien, accentuant la pression sur Kyïv. Pour de nombreux observateurs, l’annonce d’une nouvelle rencontre bilatérale pourrait être interprétée comme une tentative de calmer les inquiétudes des alliés européens. Des sources diplomatiques estiment déjà que ce rendez-vous devrait fournir un cadre supplémentaire pour tester la volonté de dialogue des deux parties. Des experts n’excluent pas que ce déplacement soit aussi utilisé comme levier politique sur la scène intérieure américaine, où les débats sur le soutien à l’Ukraine divisent le Congrès.

Une relation bilatérale marquée par des échanges récents

Il y a quelques semaines, Donald Trump avait déjà reçu Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, seulement trois jours après une rencontre avec Vladimir Poutine aux États-Unis. Cette séquence diplomatique avait été interprétée comme un signe de la volonté américaine de maintenir un équilibre entre dialogue avec Moscou et soutien à Kyïv. Les images de ces entretiens successifs avaient circulé largement, alimentant les analyses sur la stratégie de la présidence américaine. Plusieurs médias avaient souligné que l’ordre de ces rendez-vous illustrait la complexité de la position américaine dans ce dossier.

Le rappel de ces étapes récentes permet de mesurer les attentes liées à la prochaine rencontre. Elle s’inscrit dans une série d’échanges où la diplomatie américaine tente d’articuler fermeté et recherche de compromis. Pour l’Ukraine, chaque occasion d’obtenir des garanties politiques ou militaires est cruciale, tandis que la Russie poursuit son offensive sans donner de signe tangible de recul. Cette dynamique pourrait être exploitée par les chancelleries européennes, qui envisagent elles-mêmes de renforcer leurs dispositifs d’aide. Certains analystes estiment que les futures négociations pourraient ouvrir un espace de coopération internationale plus large, dont les contours restent à définir.