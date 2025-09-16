Ukraine : Rubio annonce un possible tête-à-tête Trump – Zelensky lundi prochain

Marco Rubio (Somodevilla/Getty Images )

Le président américain Donald Trump devrait rencontrer Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, lundi prochain à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. D’après le secrétaire d’État Marco Rubio, cette entrevue vise à poursuivre les efforts pour négocier un règlement avec Vladimir Poutine et mettre fin à la guerre en Ukraine. Les contacts réguliers de Trump avec les deux dirigeants témoignent de sa volonté de chercher une issue diplomatique. L’objectif est d’évaluer si un accord de paix reste possible tout en examinant les sanctions en vigueur contre la Russie. Cette initiative pourrait avoir un impact sur la coordination internationale et les mesures économiques liées au conflit.

Bilan des échanges antérieurs

Donald Trump a déjà conduit plusieurs discussions directes avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Le dernier entretien avec Poutine, tenu en Alaska, avait pour but d’identifier des solutions pour diminuer les tensions. Peu après, Trump a reçu Zelensky à la Maison-Blanche pour aborder les enjeux sécuritaires de l’Ukraine et la continuité de l’appui occidental. Ces rencontres successives reflètent un suivi attentif du conflit et des possibilités de compromis. Ces échanges montrent la complexité diplomatique et l’importance de la synchronisation avec les partenaires internationaux.

Enjeux et perspectives de la réunion de lundi

La rencontre de lundi permettra à Trump et Zelensky d’évaluer si une médiation avec Poutine peut encore progresser et quelles concessions pourraient être envisagées. Marco Rubio a précisé que le président américain poursuivra ses efforts tant que la paix reste envisageable, tout en étant prêt à ajuster sa position si aucune solution n’apparaît réaliste.

Les discussions devraient inclure la question des sanctions, les garanties de sécurité pour l’Ukraine, ainsi que la coordination avec les alliés occidentaux. Les implications économiques et géopolitiques seront également examinées, notamment les échanges commerciaux et les relations avec l’OTAN et l’Union européenne. Les observateurs internationaux suivront de près si cette rencontre permettra de faire progresser les négociations et de clarifier les engagements futurs des parties impliquées.