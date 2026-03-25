Russie : Kim Jong-un promet un soutien inébranlable à Poutine

D’après l’agence de presse du régime nord-coréen KCNA, ce mercredi 25 mars, Kim Jong-Un a récemment affirmé à Vladimir Poutine, le président russe, du soutien indéfectible de son pays à l’endroit de la Russie. Une sortie qui intervient dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, à laquelle certains militaires nord-coréens ont pris part il y a environ un an, afin de défendre la région de Koursk, prise pour cible par les forces ukrainiennes.

Cette sortie de la part de Kim Jong-Un est tout sauf surprenante. En effet, les deux nations ont, en 2022, signé un accord de défense. En outre, et comme expliqué ci-dessus, le régime nord-coréen a déjà dépêché sur le théâtre ukrainien, des centaines de ses soldats afin d’accompagner l’effort de guerre russe.

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La Corée du Nord réaffirme son soutien indéfectible à la Russie de Vladimir Poutine

Outre l’envoi de troupes (près de 2 000 hommes envoyés sur le terrain, d’après les services de renseignements sud-coréens), la Corée du Nord aurait aussi fourni des obus, des missiles ainsi que des systèmes de roquettes à longue portée participant ainsi à toucher les infrastructures ukrainiennes et potentiellement, faire certaines victimes.

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Une situation qui avait passablement agacé Kiev, qui avait alors souligné l’internationalisation du conflit. L’Ukraine avait dénoncé l’engagement des forces nord-coréennes mais aussi de l’Iran et de la Chine, qui fournissaient alors un soutien matériel à Moscou (drone Shahed, par exemple).

Pyongyang a aussi bénéficié de sa main tendue à l’encontre de Moscou

Ce partenariat entre la Russie et la Corée du Nord n’a pas été à sens unique. En effet, Pyongyang aurait bénéficié de certaines aides, alimentaires, énergétiques et financières notamment, de la part des autorités russes. Des transferts de technologies militaires auraient également été évoqués, bien qu’à ce stade, il soit encore compliqué pour les experts et analystes de le confirmer.