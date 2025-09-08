Ukraine : la Russie juge la diplomatie impossible et poursuit la guerre

Photo : DR

Ces dernières semaines, plusieurs tentatives internationales ont cherché à rapprocher Moscou et Kiev, mais aucun accord concret n’a émergé. En août 2025, Donald Trump s’est entretenu avec Vladimir Poutine en Alaska, puis a organisé à Washington une réunion avec Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens pour préparer une possible rencontre entre les deux chefs d’État. Début septembre, une conférence à Paris a rassemblé 26 pays pour discuter des garanties de sécurité pour l’Ukraine, avec Trump participant à distance. Malgré ces efforts et la multiplication des initiatives diplomatiques, les divergences restent profondes, et la récente offensive aérienne russe a renforcé les tensions, tandis que Washington annonce un renforcement de ses sanctions.

Moscou persiste malgré la pression

Lundi, sur la chaîne Telegram du journaliste Oleksandr Younachev, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la diplomatie était « impossible » dans les conditions actuelles et que la Russie poursuivrait ses opérations militaires. Selon lui, les sanctions occidentales n’ont eu aucun impact tangible sur la stratégie russe, et Moscou considère que Kiev et ses alliés cherchent à orienter la politique américaine selon leurs intérêts. La diplomatie n’est pas totalement rejetée, mais elle reste conditionnée à des concessions que l’Occident n’est pas prêt à offrir.

Publicité

Cette prise de position montre que Moscou maintient sa ligne ferme : sécurité nationale et objectifs stratégiques priment sur toute forme de compromis immédiat.

Les enjeux d’une impasse prolongée

L’absence de progrès diplomatique et la poursuite des offensives russes créent un climat de tension durable. Les sanctions américaines et européennes visent à faire céder Moscou, tandis que la Russie mise sur sa capacité militaire pour obtenir des garanties. La situation montre la difficulté de résoudre un conflit lorsque chaque camp conserve ses exigences sans compromis, avec un risque élevé d’escalade régionale.

L’évolution du conflit dépendra de la capacité des acteurs à ajuster leurs positions et à accepter des concessions concrètes, sous peine de prolonger la crise et de fragiliser la stabilité européenne et internationale.