Ukraine : plus de 100 millions investis par des groupes étrangers dans la défense

Plusieurs groupes internationaux annoncent en septembre de nouveaux financements dans le secteur militaire ukrainien. Ces capitaux dépassent les 100 millions de dollars et visent la production locale de technologies. Les initiatives concernent des drones, des systèmes de communication et des outils de cybersécurité. Ces projets traduisent l’intérêt croissant d’entreprises européennes et américaines à s’associer aux industriels locaux. L’enjeu est de renforcer la capacité du pays à maintenir et moderniser son effort de défense.

Nouvelles annonces de financement à Lviv

Au forum Defense Tech Valley 2025 tenu à Lviv mi-septembre, plusieurs fonds et sociétés occidentales ont confirmé leur entrée sur le marché ukrainien. Le groupe NUNC Capital, basé aux Pays-Bas, s’engage à investir près de 20 millions d’euros dans des start-up locales spécialisées dans l’innovation militaire. De son côté, Verne Capital, originaire d’Allemagne et du Luxembourg, prévoit jusqu’à 25 millions d’euros pour des programmes liés à la cybersécurité et aux technologies de terrain. D’autres acteurs financiers, notamment issus de Scandinavie et d’Amérique du Nord, complètent ce portefeuille de financement.

Au-delà des annonces de capitaux, le gouvernement ukrainien affirme que vingt-cinq sociétés étrangères ont déjà entamé la localisation de certaines lignes de production dans le pays. Cette implantation permettrait de réduire la dépendance aux importations d’armement et de favoriser des partenariats durables avec les industriels nationaux. Des joint-ventures, telles que celle enregistrée récemment entre Thales et l’arsenal d’État UkrOboronProm, illustrent cette orientation. Ce partenariat doit concerner le développement de radars, de solutions de guerre électronique et de systèmes de communication tactiques.

Un secteur transformé par le conflit et ses enjeux

La guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022 par l’offensive militaire de la Russie, a profondément modifié l’économie du pays. Le conflit a conduit à une augmentation rapide des besoins en équipements, allant des armes lourdes aux solutions numériques. Alors que les premières années ont été marquées par un soutien extérieur essentiellement sous forme de livraisons directes d’armement, les autorités cherchent désormais à bâtir une base industrielle de défense durable sur leur sol. Cette stratégie vise à sécuriser les approvisionnements, stimuler l’emploi et renforcer l’autonomie stratégique. Plusieurs textes votés à Kiev ont facilité l’arrivée de capitaux étrangers dans ce secteur jugé prioritaire.

Les partenariats avec des groupes internationaux doivent aussi servir de relais technologique, afin de faire émerger des projets communs compétitifs. Certains observateurs soulignent que ces investissements pourraient, à terme, renforcer la place de l’Ukraine dans les chaînes de valeur européennes de défense. Des perspectives de coopération future avec d’autres pays de l’Union européenne sont déjà évoquées, notamment pour développer des solutions duales applicables à la fois au secteur civil et militaire. L’Ukraine confirme ainsi sa volonté d’ancrer la modernisation de son industrie de défense dans une dynamique internationale, tout en consolidant ses capacités face à la guerre qui se poursuit sur son territoire.