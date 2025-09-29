Un ancien ministre condamné à mort pour corruption en Chine

Depuis son accession à la tête de l’État, Xi Jinping a lancé une offensive sans précédent contre la corruption, ciblant méthodiquement les cercles du pouvoir. Cette croisade, menée sur le long terme, a déjà entraîné la disgrâce de nombreuses personnalités clés, accusées de malversations ou d’abus de pouvoir.

Les investigations ont touché des figures majeures, notamment dans des secteurs névralgiques comme la défense ou l’agriculture, confirmant une volonté d’épuration au sommet de l’appareil politique chinois.

Une peine exemplaire pour un haut responsable

L’affaire Tang Renjian, ancien ministre de l’Agriculture récemment condamné, illustre cette détermination. Sa chute s’inscrit dans une série de sanctions destinées à restaurer la crédibilité des institutions, tout en renforçant l’emprise du président.

Les chefs d’accusation retenus contre lui, détournements et trafics d’influence, reprennent des motifs fréquents dans les dossiers judiciaires ouverts ces dernières années, où l’intérêt public est systématiquement brandi comme justification.

Ancien gouverneur du Gansu et vice-président du Guangxi avant d’accéder au ministère, Tang Renjian a été reconnu coupable d’avoir perçu des pots-de-vin considérables en échange de passe-droits.

Un ancien ministre condamné à mort

Le tribunal de Changchun (Jilin) a prononcé à son encontre une peine de mort avec sursis, soulignant la gravité des faits. Selon les autorités, ses agissements auraient causé un préjudice financier et moral majeur à l’État, légitimant ainsi une répression d’une sévérité rare.

Un cas qui n’est pas isolé

Li Shangfu, ex-ministres de la Défense, limogé peu après sa nomination et son successeur Dong Jun, sous également sous le coup de soupçons. Une situation qui témoigne de l’ampleur des purges orchestrées sous l’ère Xi Jinping. Des affaires qui révèlent une mécanique judiciaire implacable, où aucun niveau hiérarchique n’est épargné par les forces de l’ordre, mais aussi une preuve de la part du gouvernement, qu’il n’entend rien laisser au hasard, quitte à faire tomber certains hauts dignitaires.