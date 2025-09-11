USA : Donald Trump veut la peine de mort pour un meurtrier

Donald Trump - Photo de REUTERS / TOM BRENNER

Aux États-Unis, les débats sur le laxisme de la justice continuent et viennent même de prendre une nouvelle tournure après qu’une réfugiée ukrainienne a été sauvagement abattue alors qu’elle venait de monter à bord des transports en commun. Une scène filmée, qui a profondément choqué l’opinion.

Le 22 août, Iryna Zarutska, une réfugiée ukrainienne de 23 ans venue chercher asile aux États-Unis, a été poignardée mortellement dans une rame de métro. Son agresseur, Decarlos Dejuan Brown Jr., 34 ans, est inculpé pour homicide sur un réseau de transport public, un crime filmé par les caméras de surveillance et qualifié d’attaque gratuite et brutale.

Trump exige une réponse implacable

Le président américain, face à ce drame, a réagi avec fermeté, exigeant sur Truth Social un procès accéléré et la peine de mort pour l’accusé, dénonçant un acte « inexcusable ». Cette prise de position s’inscrit dans sa ligne dure contre la criminalité, l’un des principaux thèmes de sa campagne présidentielle et de la politique actuellement menée.

De son côté, la procureure générale Pam Bondi a promis de requérir la peine maximale, confirmant l’engagement fédéral dans ce dossier. L’affaire, désormais sous les projecteurs, cristallise les tensions autour de la sécurité dans les transports et de l’efficacité du système judiciaire. De quoi ajouter du poids à ce débat sur la sécurité, qui alimente les sphères politiques et sociales.

Un pays en quête de solutions

Ce meurtre tragique interroge sur la prévention des violences et la protection des publics vulnérables. Alors que Trump et ses soutiens prônent le renforcement des peines, le cas de cette réfugiée ukrainienne Iryna Zarutska pose aussi la question des mesures préventives ainsi que de la façon dont les peines sont appliquées aux États-Unis. Entre indignation et débats politiques, la quête de justice pour la jeune femme reste au cœur des préoccupations et fracturent une Amérique déjà bien opposée, et ce, sur d’innombrables sujets.