USA : Trump déploie les forces armées et crée une vive polémique à Portland

Le président Donald Trump a ordonné samedi 27 septembre 2025 l’envoi de forces fédérales à Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, avec la possibilité d’utiliser la force autour des sites de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Cette décision alimente des tensions politiques et sécuritaires importantes dans une ville habituellement tranquille et active. Les membres du Congrès de l’Oregon ont adressé un courrier à Trump, ainsi qu’aux secrétaires à la Défense Pete Hegseth et à la Sécurité intérieure Kristi Noem, demandant l’annulation immédiate du déploiement. Selon eux, la présence militaire pourrait provoquer des confrontations et raviver des violences déjà observées lors du premier mandat présidentiel. La mesure relance le débat sur le rôle des forces armées dans la gestion des affaires locales.

Réactions des élus et inquiétudes locales

Les sénateurs Ron Wyden et Jeff Merkley, accompagnés des représentants, ont insisté pour que le gouvernement fédéral revienne sur sa décision. Dans leur lettre, ils soulignent que Portland ne nécessite pas de renforts supplémentaires pour maintenir la sécurité et que l’envoi de troupes pourrait intensifier les tensions existantes. La présence de militaires autour de la ville et des installations de ICE est perçue comme disproportionnée par rapport à la situation actuelle, et les élus insistent sur le fait que les autorités locales sont capables de gérer la sécurité de la population. Ces critiques mettent également en avant les risques de nouveaux affrontements avec des groupes contestataires.

Précédents et cadre légal

Donald Trump avait déjà mobilisé des forces fédérales dans plusieurs villes américaines pour sécuriser des infrastructures ou contrôler des manifestations. Des interventions ont été effectuées à Seattle, Los Angeles, Washington D.C. et Memphis en 2025, souvent pour protéger des bâtiments fédéraux ou des sites liés à l’immigration. Ces mesures ont provoqué des débats sur la légalité de l’usage de l’armée à l’intérieur du territoire civil, en lien avec la loi Posse Comitatus, qui limite l’implication militaire dans les affaires domestiques. La décision actuelle traduit cette série de déploiements, visant à protéger les installations de ICE et à répondre à des menaces perçues sur la sécurité publique. Les observateurs soulignent que ces actions peuvent modifier les rapports entre les autorités fédérales et locales et affecter la perception de la sécurité dans les villes concernées.

Le président Trump, en ordonnant sur Truth Social le déploiement de toutes les troupes nécessaires, vise à protéger Portland et ses installations. Les autorités locales continuent d’appeler à la désescalade, tandis que le débat sur la présence militaire dans la ville se poursuit à l’échelle de l’Oregon et au niveau national.