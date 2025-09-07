Vatican : le tout premier pèlerinage LGBT en cours

Photo DR

Ce week-end, plus d’un millier de catholiques LGBT+ participent à un rassemblement inédit au Vatican dans le cadre de l’Année sainte. Organisé par l’association italienne La Tenda di Gionata, ce pèlerinage accueille des participants venus d’une vingtaine de pays. Bien que le pape Léon XIV n’ait pas rencontré les pèlerins en audience privée, leur inclusion dans le calendrier officiel constitue un signal fort de reconnaissance au sein de l’Église. Ce rassemblement suscite un mélange d’espoir et de questionnements parmi les fidèles et observateurs.

Un pèlerinage sans précédent

Jamais le Vatican n’avait accueilli officiellement un pèlerinage de fidèles LGBT+. Ce week-end, plus de 1 400 participants et leurs accompagnants se déplacent pour marcher ensemble à travers les lieux sacrés, participant aux cérémonies de l’Année sainte. L’association La Tenda di Gionata, qui milite depuis plusieurs années pour la visibilité et l’accompagnement des catholiques LGBT+, a coordonné cette initiative internationale. Les participants viennent d’Europe, d’Amérique et d’autres régions, cherchant à vivre leur foi dans un cadre officiel tout en affirmant leur identité.

Publicité

Pour beaucoup, ce pèlerinage est bien plus qu’un déplacement religieux : il symbolise un pas vers la reconnaissance et l’inclusion au sein d’une institution souvent perçue comme distante ou rigide. Les participants expriment une satisfaction mêlée d’émotion face à la possibilité de se sentir enfin intégrés dans un événement qui, jusque-là, leur était inaccessible.

La position traditionnelle de l’Église

Historiquement, l’Église catholique a entretenu une vision restrictive concernant l’homosexualité. Les enseignements traditionnels considèrent les relations entre personnes de même sexe comme contraires à la morale chrétienne et à la conception classique de la nature humaine. La pratique homosexuelle a longtemps été exclue des célébrations et de la pleine participation à la vie religieuse, les fidèles étant encouragés à la chasteté.

Pour autant, l’institution n’a jamais écarté totalement la présence des individus LGBT+ dans ses rangs. Depuis plusieurs décennies, des mouvements et associations locales ont tenté de créer des espaces de soutien et de dialogue. Dans cette continuité, le pèlerinage organisé par La Tenda di Gionata apparaît comme un geste concret vers une ouverture symbolique, même si la doctrine officielle n’a pas changé. Ce contraste entre tradition et nouveauté montre la complexité des évolutions au sein de l’Église : avancer vers l’inclusion tout en préservant les principes fondamentaux.

Une visibilité qui change la donne

Ce pèlerinage offre aux participants une expérience de foi et de communauté jusque-là rare. Pouvoir se retrouver, partager des rites religieux et célébrer leur appartenance à la fois à l’Église et à la communauté LGBT+ crée un sentiment de reconnaissance tangible. La symbolique du lieu – le Vatican et ses espaces sacrés – renforce la dimension spirituelle de ce rassemblement.

Publicité

L’absence d’audience avec le pape Léon XIV ne diminue pas la portée de l’événement. Sa présence dans le calendrier officiel marque une ouverture institutionnelle qui pourrait encourager d’autres initiatives similaires, dans différents pays et diocèses. Pour les fidèles, il s’agit d’un moment de légitimation de leur identité au sein d’une tradition souvent perçue comme exclusive.

Des perspectives pour l’avenir

Au-delà de l’instant présent, ce pèlerinage pourrait servir de catalyseur pour des dialogues plus larges dans l’Église. Les responsables religieux et les communautés locales observent attentivement cette initiative, qui pourrait influencer la manière dont les paroisses accueillent et accompagnent les fidèles LGBT+.

En même temps, l’événement rappelle que les changements institutionnels sont progressifs et que la reconnaissance symbolique n’équivaut pas à une modification immédiate de la doctrine. Il met toutefois en lumière la possibilité d’une Église capable d’intégrer des identités diverses tout en conservant ses enseignements fondamentaux.