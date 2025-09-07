Véhicule de la douane incendié au Bénin : Voici les derniers développements de l’affaire

Photo : DR

Activement recherché par les forces de l’ordre, l’un des principaux suspects impliqués dans l’attaque contre un véhicule de la Douane est décédé dans sa cachette. Selon les informations rapportées par le quotidien de service public La Nation, cet homme, identifié comme celui qui avait incendié le véhicule administratif après l’avoir aspergé d’essence, avait pris la fuite malgré de graves brûlures. Comme de nombreux meneurs retranchés au Nigeria, il s’était réfugié à Pobé où il recevait des soins traditionnels. Sa mort a finalement été signalée aux autorités locales.

Selon les informations recueillies, ses proches ont aussitôt réquisitionné un véhicule pour rapatrier le corps dans son village. Mais le convoi a pris une tournure inattendue : les occupants du véhicule ont pris la fuite en cours de route, craignant des arrestations. Seul le chauffeur est arrivé à destination avec le cadavre. Informée de la situation, la Police a saisi le corps sur instruction du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Porto-Novo, qui suit le dossier de près. Le corps a été placé sous scellé. Quant au chauffeur, il a été retenu en qualité de témoin.

Publicité

Le commissariat d’arrondissement de Banigbé poursuit activement ses investigations pour retrouver les autres suspects en fuite. Dans le cadre de ces enquêtes, le chef du village de Banigbé-Sèdo a été interpellé. Les enquêteurs lui reprochent de ne pas avoir pleinement coopéré en dénonçant les auteurs, ce qui aurait pu accélérer l’avancée des investigations. Cette arrestation porte désormais à six le nombre de personnes interpellées dans ce dossier.

Retour sur un drame

Pour mémoire, les faits remontent à une opération menée par la Douane mercredi dernier à Banigbé-Sèdo. Alertés sur l’arrivée d’une barque remplie de produits de contrebande en provenance du Nigeria, les agents avaient procédé à son arraisonnement. Alors que le déchargement de la cargaison se poursuivait, des contrebandiers s’en sont pris violemment aux agents pour tenter de récupérer les marchandises.

Dans l’escalade, le chauffeur du véhicule administratif ayant transporté les douaniers sur le terrain a été lynché. Le véhicule a ensuite été aspergé d’essence puis incendié. Les flammes ont également touché un badaud, grièvement brûlé. Le chauffeur, lui, a succombé à ses blessures à l’hôpital. Il devait être admis à la retraite le 1ᵉʳ octobre prochain.