Véhicules électriques : le Maroc se veut leader régional et continental

Photo Unsplash

Les véhicules électriques (VE) connaissent une progression fulgurante à travers le monde, tirée par l’audace des constructeurs asiatiques, et notamment chinois comme BYD et Xiaomi. Ces marques se démarquent par des technologies de pointe, des batteries toujours plus performantes et des tarifs accessibles, démocratisant ainsi l’accès à une mobilité propre.

Leur essor rapide transforme en profondeur le secteur automobile, séduisant aussi bien les marchés matures que les économies en développement. Les pays émergents, en pleine croissance économique, suscitent un intérêt particulier pour les fabricants, en raison de leur appétit croissant pour des solutions de transport durables.

Le Maghreb, avec des nations dynamiques comme le Maroc et l’Algérie, se révèle comme un terrain stratégique. Le Maroc, en tête de peloton, se profile comme un carrefour régional grâce à ses infrastructures de qualité et ses ambitions affirmées en matière de transition verte, attirant des événements phares dédiés à l’électromobilité.

Casablanca, épicentre de l’électromobilité

Dans cette dynamique, Casablanca abritera, du 18 au 28 septembre 2025, la première édition de l’Auto Expo, un salon entièrement dédié aux véhicules hybrides et électriques. Organisé par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc à l’Espace AUDA, cet événement se donne pour mission de promouvoir une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Avec une surface d’exposition de 3 500 m², il rassemblera 31 marques et 70 modèles, dont plusieurs inédits, et devrait attirer près de 50 000 visiteurs sur onze jours.

Innovation et engagement écologique

Sous la bannière « Conduire vert, penser l’avenir », le salon mettra en lumière les atouts des véhicules électriques et les dernières avancées technologiques. Des tables rondes, animées par des spécialistes, aborderont des enjeux majeurs tels que la sécurité routière, les solutions de financement ou encore les défis de la transition énergétique. Fort de son élan économique et de ses infrastructures en plein essor, le Maroc s’affirme comme un leader de l’électromobilité en Afrique.