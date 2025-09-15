Venezuela: Maduro dénonce une « agression » américaine après les ordres de Trump

Photo Yuri Cortez/AFP

Le président Nicolas Maduro a accusé lundi les États-Unis de mener une offensive contre son pays, qualifiant les récents incidents de véritables attaques et non de simples tensions diplomatiques. Selon lui, les échanges officiels sont inexistants et remplacés par des pressions continues. Il a évoqué des menaces à la fois militaires et politiques, présentées comme une stratégie de long terme. Ces accusations interviennent alors que Washington renforce sa présence dans la Caraïbe, attisant les craintes d’un nouvel affrontement régional, rapporte Reuters.

Les propos du chef de l’État vénézuélien

S’exprimant lors d’une conférence de presse entouré de responsables militaires, Nicolas Maduro a rejeté toute idée de dialogue avec Washington, affirmant que « les communications sont rejetées » par l’administration américaine. Il a décrit une série d’« agressions », qualifiées de policières, diplomatiques et militaires, et a accusé son homologue américain Donald Trump d’ordonner une « attaque criminelle » contre le Venezuela. Les autorités de Caracas estiment que les États-Unis cherchent à affaiblir leur souveraineté à travers des pressions multiples. Ces déclarations visent aussi à mobiliser l’opinion nationale face à une situation sécuritaire fragile, ce qui alimente les débats dans la région.

Cette sortie médiatique traduit un climat de méfiance marqué par l’absence de canaux de communication officiels entre les deux gouvernements. Les autorités vénézuéliennes considèrent que Washington impose des conditions impossibles, alors que le président Trump insiste sur la lutte contre le trafic transnational.

Des tensions croissantes sur fond militaire et économique

Depuis le début du mois de septembre, plusieurs incidents en mer ont intensifié le différend. Un navire de guerre américain a intercepté un bateau vénézuélien, entraînant des accusations d’« intrusion » par Caracas, tandis que Washington affirme cibler des réseaux criminels. Quelques jours plus tôt, une frappe américaine avait coulé un autre bâtiment, causant 11 morts selon les autorités locales, un épisode que le Venezuela décrit comme une violation grave du droit international. En parallèle, Donald Trump a annoncé le déploiement de chasseurs furtifs et de navires supplémentaires dans le sud de la Caraïbe, officiellement pour contrer les trafics de drogue.

Historiquement, les relations bilatérales sont marquées par une succession de crises. Depuis le début des années 2000, plusieurs vagues de sanctions économiques ont visé des responsables vénézuéliens, avec un impact sur les exportations pétrolières. Le Venezuela, dont l’économie repose largement sur cette ressource, dénonce régulièrement ces mesures comme une atteinte directe à ses revenus. De son côté, Washington accuse Caracas de corruption et de violations des droits humains. Ces tensions récurrentes interviennent dans un cadre géopolitique plus large, où l’influence russe et chinoise en Amérique latine inquiète les stratèges américains. Les prochains mois diront si ces démonstrations de force restent limitées à des escarmouches verbales et navales ou si elles évoluent vers une confrontation plus directe.