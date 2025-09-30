Venezuela : Trump envisage des frappes contre le territoire

Les États-Unis étudient la possibilité de mener des frappes aériennes contre des cibles liées au trafic de drogue au Venezuela. Cette réflexion intervient alors que les tensions entre Washington et Caracas se sont accrues ces dernières semaines. Selon le magazine Newsweek, des responsables américains ont évoqué cette option sans qu’aucune décision ne soit encore prise. Les autorités vénézuéliennes ont dénoncé cette perspective, affirmant qu’elle constituerait une violation de leur souveraineté. L’enjeu porte sur la lutte antidrogue et les équilibres régionaux déjà fragilisés.

Des options militaires encore en débat à Washington

Selon Newsweek, des conseillers militaires et des membres de l’administration américaine ont présenté au président Donald Trump différentes options pour cibler des réseaux de trafiquants opérant depuis le territoire vénézuélien. Ces discussions n’ont, pour l’heure, pas abouti à un ordre d’exécution. L’initiative s’inscrit dans la continuité des opérations menées par les États-Unis pour limiter l’influence des organisations criminelles dans la région caraïbe. Le gouvernement américain justifie ces réflexions par le rôle présumé du Venezuela comme point de transit pour la cocaïne à destination d’autres pays.

Le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a réagi avec fermeté, qualifiant ces menaces de « mesures illégales » et affirmant qu’elles auraient pour but de saper la souveraineté nationale. Caracas souligne que toute frappe sur son sol pourrait être interprétée comme un acte d’agression et menace de décréter l’état d’urgence si des attaques étaient lancées. Cette déclaration renforce les inquiétudes autour d’une possible escalade militaire en Amérique du Sud.

Publicité

Ces débats à Washington s’accompagnent d’un climat politique tendu entre les deux capitales. L’administration américaine a déjà adopté des sanctions économiques contre le Venezuela, tandis que Caracas accuse Washington de chercher à instrumentaliser la lutte antidrogue pour affaiblir le gouvernement. La situation fait l’objet d’analyses dans plusieurs cercles diplomatiques qui s’interrogent sur les conséquences régionales d’éventuelles frappes.

Un précédent en mer et des tensions persistantes

Ce projet de frappes terrestres doit aussi être lu à la lumière d’opérations déjà conduites par les États-Unis en mer. Début septembre 2025, une frappe aérienne américaine a visé un bateau que Washington affirmait lié au trafic de drogue en provenance du Venezuela, entraînant la mort de 11 personnes. Quelques jours plus tard, une autre embarcation a été ciblée, provoquant trois morts supplémentaires. Ces opérations, confirmées par le président Donald Trump, ont suscité de vives critiques du gouvernement vénézuélien, qui conteste la nature des victimes et accuse les États-Unis d’avoir agi sans preuve solide.

Ces précédents illustrent les risques liés à l’élargissement du champ des opérations militaires au-delà des eaux internationales. Plusieurs observateurs soulignent que les frappes maritimes ont déjà tendu les relations bilatérales et pourraient compliquer toute initiative de dialogue. Ils rappellent également que le recours à la force contre des cibles sur un territoire souverain soulèverait des questions de droit international et de proportionnalité.

Cette évolution reflète plus largement la stratégie américaine de lutte contre les cartels dans la région. Elle interpelle sur le rôle de la coopération régionale et sur les mécanismes multilatéraux existants pour lutter contre le trafic de drogue sans recourir à la force armée. Des voix appellent à explorer davantage ces outils afin d’éviter une déstabilisation accrue de la région.

La perspective de frappes contre des cibles situées au Venezuela reste pour l’instant à l’étude, mais elle marque une étape supplémentaire dans la confrontation entre Washington et Caracas.