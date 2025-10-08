Affaire des drones russes: l'allemagne prend une décision radicale

Depuis février 2022, l’Ukraine et la Russie se font face, dans une guerre qui a déjà coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Malgré les efforts internationaux pour restaurer la paix, notamment la rencontre survenue à Anchorage (Alaska), la situation reste tendue. Plusieurs actes hostiles sont d’ailleurs imputés à la Russie.

Récemment, plusieurs aéroports et hauts lieux stratégiques européens auraient été survolés par des drones, d’origine russe. Le Danemark est concerné, de même que la France, la Pologne ou encore l’Allemagne. L’aéroport de Munich a été touché par ce phénomène, qui inquiète de plus en plus les européens.

Berlin renforce la sécurité de son ciel

Face aux risques que cela représente, le gouvernement allemand a annoncé avoir pris certaines décisions pour assurer la protection totale de son espace aérien. Dans l’idée d’éviter une escalade militaire potentiellement dangereuse, Berlin a confirmé sa volonté de s’inspirer de l’expérience de pays comme l’Ukraine ou Israël.

Outre ces renseignements, l’Allemagne prévoirait, selon certaines sources locales, d’autoriser les forces de l’ordre à neutraliser physiquement les drones suspects à l’aide des technologies militaires à disposition. Un centre spécialisé de défense anti-drones sera également créé pour coordonner les efforts entre les polices fédérales et régionales, et ce, dans l’idée d’harmoniser les efforts et les réponses.

La Russie, responsable ?

Le rôle de la Russie, dans cette affaire, est plutôt trouble. En effet, si les européens sont clairs à ce sujet, Moscou n’a jamais officialisé avoir effectué quelconques manœuvres en ce sens. Le président Poutine s’est d’ailleurs permis une sortie humoristique, affirmant qu’il allait bientôt arrêter d’envoyer cet ordre de survoler les espaces aériens européens à l’aide de drones, pour ne plus abîmer le paysage danois, par exemple. Une sortie qui n’a pas du tout fait rire Bruxelles. Au contraire, les européens semblent même vouloir s’orienter vers une politique de réponse forte et ferme, quitte à détruire n’importe quel objet volant non autorisé.