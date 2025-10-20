Affaire Sodjinou au Bénin : l’audience à la Cour reportée

Le feuilleton judiciaire autour du parrainage du député Michel Sodjinou connaît un nouveau rebondissement. La Cour constitutionnelle du Bénin, saisie d’un recours pour inconstitutionnalité, avait ouvert ce lundi 20 octobre 2025 une audience plénière très attendue. Mais à peine entamée, la séance a été suspendue, puis reportée à une nouvelle date : le 23 octobre 2025. Aucune explication officielle n’a filtré sur les raisons de ce report, mais il prolonge l’incertitude dans une affaire devenue un symbole des tensions internes et juridiques entourant la question du parrainage au Bénin.

Avant ce développement, le tribunal de première instance de Cotonou avait annulé la fiche de parrainage attribuée à Michel Sodjinou. Estimant cette décision contraire à la Constitution, le député Abdel Kamar Ouassagari a introduit un recours visant l’ordonnance n° 288/2025, rendue le 13 octobre 2025 par le président du tribunal. C’est ce recours que les juges constitutionnels devaient examiner ce lundi 20 Octobre 2025.

Une affaire devenue un test politique et institutionnel

Depuis plusieurs jour, ce dossier électrise le débat national. Dans les médias comme sur les réseaux sociaux, chacun fait son commentaire et apprécie le sujet selon sa compréhension. Le parti Les Démocrates (LD) affirme que le contentieux autour du parrainage relève de la compétence de la Cour constitutionnelle du Bénin, en vertu de l’article 117 de la Constitution, et non d’une juridiction ordinaire, tandis que certaines voix dans l’opinion défendent la légitimité de Michel Sodjinou à faire valoir ses droits. Des interventions publiques de figures clés ont accentué la polarisation. Cette situation confère une portée symbolique à chaque geste de la Cour constitutionnelle, dont la décision sera scrutée et commentée.

Entre attente et crispation

L’audience initialement ouverte ce lundi a finalement été suspendue, ce qui prolonge l’attente autour du verdict de la Cour constitutionnelle. Dans une période où les observateurs espéraient une clarification rapide, ce nouveau report maintient le suspense et retarde la décision que beaucoup jugent déterminante pour la suite du processus électoral.

Les regards sont donc tournés vers le 23 octobre, nouvelle échéance annoncée. La Cour constitutionnelle devra alors dire si le juge ordinaire pouvait annuler une décision politique interne ou si seul le juge constitutionnel détient cette compétence.