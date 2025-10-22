Afrique : 1 milliard $ débloqués pour exploiter les minéraux stratégiques

L’Afrique vient de franchir une nouvelle étape dans la valorisation de ses ressources minières. Appian Capital Advisory, un gestionnaire de fonds basé en Angleterre, a lancé un mécanisme d’investissement d’un milliard de dollars pour accélérer le développement des projets liés aux minéraux stratégiques du continent. L’information a été rapportée par Agence Ecofin. L’initiative, soutenue par l’International Finance Corporation (IFC), ambitionne de transformer le potentiel géologique africain en véritable moteur de croissance industrielle.

Les minéraux critiques, nerf de la transition énergétique mondiale

Les minéraux dits « critiques » — cobalt, lithium, graphite ou terres rares — sont devenus les piliers de l’économie du futur. Ils alimentent les batteries, les véhicules électriques, les réseaux électriques intelligents et les technologies vertes. Leur rôle dans la transition énergétique est comparable à celui qu’a joué le pétrole au XXe siècle : une ressource indispensable pour soutenir la croissance mondiale et la souveraineté technologique. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Afrique concentre à elle seule environ 30 % des réserves planétaires de ces matériaux, un atout qui attire aujourd’hui les capitaux et les convoitises.

C’est dans cette dynamique qu’Appian Capital Advisory et l’IFC ont décidé d’unir leurs forces pour financer les projets miniers africains à toutes les étapes de leur cycle de vie, de la construction à la production. Une première contribution a déjà été validée par l’IFC, ouvrant la voie à des financements plus massifs. Le fonds opérera sous des formes variées afin d’adapter les solutions financières aux besoins spécifiques des entreprises minières locales et régionales.

Un levier pour redéfinir la souveraineté minière africaine

L’arrivée de ce fonds intervient à un moment où plusieurs pays africains cherchent à mieux maîtriser la chaîne de valeur de leurs ressources naturelles. Le défi ne se limite plus à extraire les minerais, mais à les transformer localement pour maximiser les retombées économiques et technologiques. Le milliard de dollars annoncé pourrait ainsi contribuer à renforcer la capacité industrielle du continent, en soutenant non seulement l’exploration mais aussi les infrastructures et la formation de compétences spécialisées.

L’initiative d’Appian et de l’IFC reflète aussi un changement d’approche : il ne s’agit plus de simples investissements à court terme, mais d’un accompagnement structuré visant à bâtir une industrie minière durable et compétitive. Les retombées pourraient être considérables pour des économies comme la RDC, le Zimbabwe ou le Mozambique, déjà au cœur de la production mondiale de cobalt et de lithium.

En attirant des acteurs financiers de premier plan, l’Afrique confirme qu’elle ne veut plus être uniquement un réservoir de ressources, mais un acteur stratégique de la transition énergétique mondiale. Le nouveau fonds pourrait bien marquer le début d’une ère où le sous-sol africain cesse d’être une promesse pour devenir un véritable levier de puissance économique.