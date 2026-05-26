Afrique : le géant russe Rosoboronexport revendique 20 milliards $ de contrats millitaires en 3 ans

La société publique russe d’exportation d’armement Rosoboronexport a annoncé avoir conclu, depuis 2023, près de 150 contrats militaires avec des pays africains pour une valeur dépassant 20 milliards de dollars. L’information a été rendue publique par le directeur général de l’entreprise, Alexander Mikheyev, à l’occasion de la Journée de l’Afrique célébrée le 25 mai.

Rosoboronexport, intégrée au conglomérat technologique public russe Rostec, affirme poursuivre le développement de sa coopération militaro-technique avec plusieurs États africains. Dans un message adressé à ses partenaires, Alexander Mikheyev a indiqué que les accords conclus après le Sommet Russie–Afrique avaient permis d’élargir les relations sécuritaires et industrielles de Moscou sur le continent.

Des équipements destinés aux armées et agences de sécurité

Selon le responsable russe, l’entreprise propose principalement des équipements destinés aux forces armées, aux services de sécurité et à la protection des espaces maritimes. Les offres portent notamment sur la fourniture directe de matériel, la modernisation d’équipements existants, les services de maintenance, ainsi que des projets de production sous licence et de recherche conjointe.

« Environ 150 contrats d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars ont été signés avec des pays du continent depuis 2023 », a déclaré Alexander Mikheyev.

Rosoboronexport met également en avant des solutions de surveillance côtière et de défense adaptées aux États disposant de vastes zones maritimes. La société affirme proposer des partenariats incluant un accompagnement technique et des infrastructures liées à la défense.

Une présence russe renforcée sur le continent

Depuis plusieurs années, la Russie accroît sa coopération militaire avec différents pays africains, notamment au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique de l’Est. Moscou a multiplié les accords de défense, les formations militaires et les partenariats sécuritaires dans plusieurs États confrontés à des défis liés au terrorisme et à la sécurité intérieure.

Selon des déclarations précédentes relayées par des médias russes, Rosoboronexport coopérerait avec plusieurs dizaines de pays africains dans le domaine militaro-technique. L’Afrique représente une part importante du portefeuille international de commandes de l’entreprise publique russe.

Le Sommet Russie–Afrique organisé à Saint-Pétersbourg en 2023 avait déjà permis la signature de plusieurs accords portant sur la sécurité, l’énergie et les infrastructures. Depuis cette rencontre, Moscou cherche à consolider ses relations économiques et stratégiques avec les États africains, alors que plusieurs puissances internationales renforcent également leur présence sur le continent. Les autorités russes n’ont pas détaillé la liste des pays concernés par les contrats annoncés ni la répartition exacte des montants évoqués par Rosoboronexport.