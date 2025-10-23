Afrique : ces 5 pays qui séduisent les investisseurs étrangers en 2025

L’Afrique attire de plus en plus les regards des investisseurs internationaux. Mais tous les pays du continent ne présentent pas le même niveau de sécurité et de stabilité économique. Selon le Global Investment Risk and Resilience Index publié par le cabinet britannique Henley & Partners, 5 nations africaines se distinguent cette année par leur capacité à rassurer les capitaux étrangers : Maurice, la Tanzanie, le Botswana, les Seychelles et l’Ouganda. L’information a été rapportée par nos confrères de Agence Ecofin.

Des économies qui inspirent confiance

Ces cinq pays se démarquent avant tout par leur gestion rigoureuse des risques économiques et leur capacité à rebondir face aux turbulences mondiales. Maurice, fidèle à sa réputation de hub financier africain, conserve sa longueur d’avance grâce à un environnement fiscal stable, une réglementation claire et une politique d’ouverture envers les investisseurs étrangers. La Tanzanie, elle, tire parti de son dynamisme agricole et minier, renforcé par une amélioration notable de la gouvernance économique.

Le Botswana, souvent cité comme modèle de stabilité démocratique, doit sa bonne performance à la transparence de ses institutions et à une gestion prudente des revenus issus du diamant. Les Seychelles profitent de leur position stratégique dans l’océan Indien pour attirer le tourisme haut de gamme et les services financiers. Enfin, l’Ouganda, en dépit de défis internes, a réussi à renforcer la résilience de son économie grâce à la diversification de ses sources de croissance et à l’essor du secteur énergétique.

L’indice élaboré par Henley & Partners évalue la fiabilité de 226 pays et territoires à travers 13 indicateurs mêlant stabilité politique, solidité économique et exposition aux chocs climatiques. Plus qu’un simple baromètre, il aide les grandes fortunes et les investisseurs institutionnels à choisir des destinations où les risques sont maîtrisés et les perspectives de croissance réelles.

Des absences qui interrogent

Fait notable : des géants économiques du continent comme le Nigeria, l’Afrique du Sud ou encore l’Égypte ne figurent pas parmi les 5 pays africains les mieux classés. Pourtant, ces économies concentrent une part importante des investissements directs étrangers en Afrique. Leur absence traduit les inquiétudes persistantes liées à l’instabilité politique, aux tensions sociales ou encore à la vulnérabilité monétaire. Cela montre que la taille du marché ne suffit plus : les investisseurs privilégient désormais la prévisibilité et la résilience face aux crises.

Ce glissement des priorités illustre un changement d’ère dans les stratégies d’investissement en Afrique. Là où hier la promesse de rendements élevés primait, la gestion du risque est devenue l’élément central des décisions. Les États qui parviennent à instaurer un climat de confiance, à stabiliser leurs institutions et à anticiper les chocs futurs deviennent naturellement des pôles d’attraction.

Un signal fort pour le continent

Ce classement constitue un indicateur précieux pour les décideurs africains. Il souligne que la compétitivité d’un pays ne dépend plus uniquement de ses ressources naturelles ou de la taille de son marché intérieur, mais aussi de sa capacité à rassurer les investisseurs sur la durée. Les cinq pays distingués en 2025 montrent qu’une gouvernance claire et une planification prudente peuvent transformer de petites économies en destinations fiables pour les capitaux internationaux.

À mesure que le continent cherche à renforcer son intégration économique, ces exemples pourraient inspirer d’autres nations. Car l’Afrique de demain ne sera pas seulement celle des opportunités brutes, mais celle qui saura en faire un levier de confiance et de stabilité