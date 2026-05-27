Xénophobie en Afrique du Sud : le Ghana réagit et rapatrie 300 ressortissants

Un premier vol de rapatriement a décollé ce mercredi 27 mai de l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg, à bord duquel 300 Ghanaéens quittent l’Afrique du Sud sur décision du président John Dramani Mahama. L’évacuation, coordonnée par le ministère ghanéen des Affaires étrangères, fait suite à des tensions croissantes autour de la présence de ressortissants étrangers dans le pays.

Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, s’était rendu la semaine dernière à Johannesburg pour évaluer la situation sur place et transmettre un message direct du président aux ressortissants concernés. Les personnes évacuées ce jour avaient préalablement répondu à un appel à l’enregistrement lancé par le Haut-Commissariat ghanéen à Pretoria, en réponse à une alerte sécuritaire officielle émise par Accra. Au total, plus de 800 Ghanaéens ont signalé leur souhait d’être rapatriés.

Des bus affrétés dès 3h du matin

Selon la BBC, présente sur place, des dizaines de bus financés par l’ambassade du Ghana ont acheminé les passagers vers OR Tambo à partir de 3h00 heure locale. Hommes, femmes et enfants de tous âges figuraient parmi les partants. Un groupe distinct est arrivé à bord d’un véhicule de police et a été maintenu séparé des autres passagers sous surveillance des autorités sud-africaines. Les ressortissants concernés ont été enregistrés sur place par le personnel de l’ambassade et les agents aéroportuaires.

La vague de tensions qui a précipité cette décision est portée par un mouvement dénommé March and March, qui se présente comme une initiative citoyenne pour la réforme de l’immigration. Ses militants ont organisé des manifestations dans plusieurs villes sud-africaines, dont Durban, réclamant une action gouvernementale contre l’immigration irrégulière. Le mouvement a fixé au 30 juin 2026 une date butoir pour le départ des étrangers en situation irrégulière du territoire.

Un dispositif d’accueil prévu à Accra

Le gouvernement ghanéen a annoncé la mise en place d’un « Welcome Home Financial Package », une aide financière directe destinée aux rapatriés à leur arrivée, complétée par un dispositif de transport vers leurs régions d’origine. On estime à environ 25 000 le nombre de Ghanaéens résidant en Afrique du Sud.

Un second groupe de ressortissants, parmi les 800 inscrits et dont le processus de vérification est toujours en cours, devrait quitter Johannesburg vendredi 29 mai selon le ministère ghanéen des Affaires étrangères.