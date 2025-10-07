Le chef de la transition burkinabè a exhorté les Africains à réduire leur dépendance aux médias internationaux, qualifiés d’“impérialistes”, et a demandé la résiliation des abonnements et des participations financières, y compris celles des sociétés publiques.

Un appel direct à rompre les liens

Lors d’une récente intervention, le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a appelé les Africains à “tourner le dos aux médias impérialistes”. Il a accusé ces médias de véhiculer des récits favorables aux intérêts des puissances étrangères et de déformer la réalité des sociétés africaines.

Il a demandé aux institutions publiques et aux entreprises d’État de mettre fin à leurs abonnements et à leurs prises de participation dans ces médias étrangers, soulignant que les ressources africaines devaient soutenir des organes de presse locaux et régionaux.

Cette position s’accompagne de décisions déjà prises au Burkina Faso, notamment la suspension de la diffusion de RFI et de France 24, les autorités reprochant à ces chaînes de relayer des informations jugées biaisées.

Historique et rapport aux médias étrangers

La méfiance à l’égard des médias internationaux est alimentée par plusieurs épisodes historiques où ces derniers ont été accusés de relayer des narratifs favorables aux interventions occidentales.

L’exemple de la guerre en Irak en 2003 est souvent cité : plusieurs grands médias occidentaux ont diffusé, sans vérification suffisante, les accusations d’existence d’armes de destruction massive en Irak. Ces affirmations ont contribué à préparer l’opinion publique internationale à soutenir l’intervention militaire dirigée par les États-Unis. Aucune arme de ce type n’a ensuite été retrouvée.

De même, lors de la crise libyenne en 2011, la couverture médiatique a fortement mis l’accent sur la menace imminente contre les civils par les forces de Mouammar Kadhafi. Cette présentation a facilité la décision d’une intervention militaire internationale, notamment par l’OTAN. Par la suite, plusieurs experts et rapports ont remis en cause certains éléments avancés alors et souligné le rôle des médias dans la formation de l’opinion.

Ces précédents sont régulièrement évoqués par des responsables africains pour expliquer leur défiance à l’égard des grands médias occidentaux.