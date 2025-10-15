Afrique : Royal Air Maroc adopte une nouvelle stratégie pour augmenter ses dessertes

Royal Air Maroc (RAM) fait un pas décisif vers son ambition de devenir un acteur clé du ciel africain et mondial. La compagnie nationale marocaine a conclu un accord de location avec la société irlandaise Avolon pour six Boeing 737-8 MAX, marquant une nouvelle étape dans sa politique d’expansion. Cette opération, la première entre les deux entreprises, doit permettre d’accroître rapidement la capacité de transport de la RAM, qui compte déjà 59 appareils et dessert 98 destinations.

Une montée en puissance maîtrisée

Selon médias 24, ces nouveaux avions soutiendront l’ouverture de nouvelles lignes, notamment en Afrique et vers des hubs européens à fort potentiel. L’objectif affiché par la compagnie est ambitieux : passer d’un transporteur régional à un connecteur global, capable d’acheminer 32 millions de passagers par an à moyen terme. Ce choix traduit la volonté de la RAM de renforcer sa présence sur un continent dont le trafic aérien devrait croître de plus de 6 % par an d’ici 2044.

L’arrivée de ces appareils en leasing n’est pas anodine. Elle permet à Royal Air Maroc d’augmenter rapidement sa flotte sans immobiliser des capitaux considérables, tout en restant agile face aux fluctuations de la demande. C’est une façon d’élargir son réseau avant de recevoir de nouveaux avions en propriété, tout en consolidant sa position de hub à Casablanca.

Une vision long terme déjà amorcée

Ce mouvement s’ajoute à une stratégie d’expansion plus large dévoilée par la compagnie ces dernières années. RAM prévoit de quadrupler sa flotte pour atteindre environ 200 avions à l’horizon 2037. Ce plan combine des acquisitions directes et des accords de location avec plusieurs constructeurs et bailleurs, incluant Boeing, Airbus et Embraer. L’objectif est de disposer d’une flotte diversifiée — des long-courriers pour relier l’Afrique à l’Amérique et à l’Asie, des moyens-courriers pour l’Europe et l’Afrique du Nord, et des appareils régionaux pour connecter les capitales africaines entre elles. Cette stratégie vise à faire du Maroc un carrefour aérien incontournable entre les continents