Ebola : le Sommet États-Unis – Afrique prévu à Maurice en juillet reporté

L’épidémie d’Ebola déclarée le 15 mai en République démocratique du Congo et en Ouganda continue de s’étendre à la région. L’OMS l’a qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale, contraignant plusieurs pays à revoir leurs agendas. Maurice n’y échappe pas : le sommet économique États-Unis–Afrique qu’elle devait accueillir en juillet vient d’être reporté.

Le 18e Sommet d’affaires États-Unis – Afrique, organisé conjointement par le Corporate Council on Africa (CCA) et le gouvernement mauricien, ne se tiendra pas aux dates initialement prévues du 26 au 29 juillet 2026 à Port-Louis. La décision de report a été annoncée dans une déclaration commune des deux parties, invoquant les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé adressées au ministère mauricien de la Santé face à la propagation de l’épidémie en Afrique centrale.

Un forum économique majeur mis en suspens

Le sommet devait réunir plus de 3 000 participants : chefs d’État africains, hauts responsables du gouvernement américain, dirigeants d’entreprises et investisseurs des deux continents. L’édition précédente, tenue en 2025, avait généré plus de quatre milliards de dollars d’engagements commerciaux. Le CCA, organisation à but non lucratif basée à Washington et principal promoteur des relations économiques entre les États-Unis et l’Afrique, organise ce sommet depuis plus de trente ans.

Port-Louis maintient le cap malgré le report

Le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a précisé qu’il s’agit d’un report et non d’une annulation. Le gouvernement mauricien a instauré un contrôle sanitaire renforcé aux points d’entrée du territoire : tout voyageur en provenance de la RDC, de l’Ouganda ou du Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours se voit interdire l’accès au pays. Tout passager présentant des symptômes sera isolé et évalué cliniquement sur place.

Nouvelles dates à déterminer

Des consultations sont en cours entre le CCA et les autorités mauriciennes pour fixer un nouveau calendrier. Aucune date de remplacement n’a été communiquée à ce stade.