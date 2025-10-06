Après la démission surprise de Lecornu, la France s’enfonce dans l’inconnu politique

L’échiquier politique français connaît un nouveau bouleversement. Sébastien Lecornu, fraîchement nommé à Matignon et qui venait tout juste de dévoiler une partie de son équipe ministérielle, a remis sa démission au président Emmanuel Macron. Le chef de l’État l’a acceptée comme le rapporte plusieurs sources ce matin, ouvrant une nouvelle séquence d’incertitude au sommet de l’exécutif.

Un départ qui fragilise l’exécutif

Dans une déclaration depuis la cour de Matignon, Lecornu a expliqué que les conditions pour exercer ses fonctions n’étaient plus réunies. Il a dénoncé la manière dont certains partis, notamment Les Républicains, auraient privilégié leurs ambitions futures plutôt que la stabilité nationale. Selon lui, les calculs en vue de l’élection présidentielle de 2027 ont pesé sur la formation de son gouvernement.

Le Premier ministre sortant a également regretté que l’abandon de l’usage systématique du 49.3, censé redonner une voix plus forte au Parlement, n’ait pas changé les comportements politiques. Les formations continuent d’agir comme si elles disposaient de la majorité absolue, ce qui a contribué à l’impasse actuelle.

Cette démission surprise a immédiatement fait réagir l’opposition. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a saisi l’occasion pour demander à Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale. C’était au micro de BFM TV. Selon lui, seule une nouvelle consultation des électeurs permettrait de retrouver une stabilité institutionnelle.

Une instabilité qui s’ancre dans la durée

La fragilité du pouvoir exécutif ne date pas de cette semaine. Depuis la réélection d’Emmanuel Macron en 2022, les gouvernements successifs peinent à s’imposer. L’absence de majorité absolue a conduit à une succession de remaniements et de départs rapides à Matignon, révélant un climat politique sous tension. L’image renvoyée est celle d’une maison sans fondations solides : chaque nouveau Premier ministre hérite d’un terrain instable et finit par s’y enliser.

Dans le cas de Lecornu, la durée particulièrement brève de son passage au poste souligne encore davantage l’incapacité du système actuel à produire un gouvernement durable. Là où l’on attendrait un capitaine capable de tenir le cap, le navire se retrouve régulièrement sans timonier, à la merci des vents partisans.

Et maintenant ?

Cette nouvelle démission accélère un engrenage déjà bien enclenché. Le président doit désormais trouver une issue pour rétablir une forme de continuité, alors que les oppositions rivalisent d’arguments pour se présenter comme la solution de rechange. Le RN, en particulier, affiche clairement sa volonté d’accéder au pouvoir en cas de dissolution.

Au-delà des calculs immédiats, cet épisode illustre une difficulté structurelle : sans compromis durable entre les forces politiques, l’alternance de gouvernements éphémères risque de devenir la règle plutôt que l’exception. Pour les citoyens, cela se traduit par une impression persistante de blocage et d’impuissance du pouvoir central. La démission de Sébastien Lecornu n’est donc pas seulement un événement de plus dans une série de crises : elle agit comme un révélateur d’une instabilité profonde. Reste à savoir si Emmanuel Macron choisira de temporiser, ou de céder aux appels à un retour aux urnes.