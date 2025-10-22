Armée américaine : l'Allemagne contrainte de payer les salaires de 11 000 employés

L’Allemagne se retrouve dans une situation inhabituelle : avancer les fonds pour régler les salaires de 11 000 employés civils locaux travaillant sur les bases américaines, menacés par le blocage budgétaire aux États-Unis. Cette décision montre le lien étroit entre présence militaire étrangère et responsabilités locales, et soulève des questions sur les effets d’une crise américaine à l’étranger.

Une présence américaine historique en Allemagne

La présence de l’armée américaine en Allemagne remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces alliées ont occupé le pays pour assurer sa reconstruction et prévenir toute résurgence du militarisme. Avec la division de l’Allemagne et la Guerre froide, l’Allemagne de l’Ouest est devenue un point stratégique face au bloc soviétique. Des bases comme Ramstein, Spangdahlem ou Grafenwöhr ont été créées pour assurer la défense et la projection de puissance de l’OTAN, nécessitant l’emploi de milliers de civils allemands pour le fonctionnement quotidien.

Même après la fin de la Guerre froide, les États-Unis ont maintenu ces installations pour soutenir la logistique, les entraînements et le commandement militaire en Europe. Ces employés civils sont donc au cœur de l’opérationnalité des bases, et leur rémunération dépend directement du budget américain, ce qui explique la situation actuelle.

L’Allemagne avance les fonds pour ses civils

Newsweek rapporte que face à la paralysie budgétaire américaine, le gouvernement allemand a décidé d’assurer le versement des salaires d’octobre pour ces 11 000 employés, garantissant que leur rémunération ne soit pas retardée. Le ministère des Finances a précisé que ces dépenses seront remboursées par les États-Unis ultérieurement. Le syndicat Verdi avait insisté pour que le gouvernement protège ces travailleurs, soulignant que la crise politique américaine ne devait pas peser sur eux.

Cette mesure montre la dépendance des installations militaires étrangères au personnel local et la nécessité de coordonner les responsabilités entre États. Elle montre également que, derrière la présence stratégique américaine, se cache un réseau humain essentiel au bon fonctionnement des forces, dont la stabilité financière est cruciale pour maintenir l’efficacité opérationnelle des bases sur le sol allemand.