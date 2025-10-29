Armée en Europe : les USA prennent une décision inattendue

Les États-Unis se désengagent-ils de l’Europe ? En effet, Washington aurait pris la décision de suspendre la rotation de l’une de ses brigades militaires sur le sol européen. Une information révélée par le ministère roumain de la Défense et qui interpelle, alors que la menace russe n’a jamais semblé aussi pesante.

Dans les faits, les États-Unis ont pour habitude d’envoyer plusieurs milliers d’hommes en Roumanie, notamment dans les bases de l’OTAN. Cette fois-ci, ils ne seront plus que 1.000 à rester sur site. Interrogé à ce sujet, le ministre roumain de la Défense, Ionut Mosteanu, a expliqué que cette décision mettait, de facto, fin à la rotation d’unités présentes en Bulgarie, Roumanie, Slovaquie et Hongrie.

En Europe, les États-Unis prennent du recul

Cela ne signifie toutefois pas que les États-Unis se désengagent totalement du sol européen. En effet, les infrastructures clés qui opèrent sous leur pavillon, comme :

le système de défense antimissile à Deveselu,

la base aérienne de Campia Turzii

la base aérienne de Mihail Kogalniceanu,

restent totalement opérationnelles. En outre, un escadron de militaires de l’armée de l’air sera toujours présent sur place, en cas de besoin.

Une décision qui intervient quelques semaines seulement après que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, ait annoncé qu’il était temps que l’OTAN agisse de manière plus réfléchie et équitable. Selon Washington, les Européens sont trop dépendants des Américains et doivent ainsi eux-mêmes prendre en main certains dossiers essentiels.

La Roumanie, une zone sensible

Problème, cette zone roumaine est hautement stratégique et le désengagement américain ouvre la voie à d’éventuels troubles géopolitiques. Avec des frontières communes avec la Moldavie ou l’Ukraine, deux pays particulièrement ciblés par Moscou, la Roumanie aura à cœur de contenir d’éventuelles digressions ou tentative d’élargissement de la zone d’influence russe. Bucarest pourra aussi compter sur le soutien de certains pays européens, dont la France, qui souhaitent davantage s’engager, comme le démontrent la mission Aigle et le déploiement de 1.500 soldats sur place.