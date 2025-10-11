Armement en Europe : comment la guerre en Ukraine a propulsé la production

Depuis 2022, l’Europe connaît une mutation silencieuse mais profonde. Ses budgets militaires, longtemps comprimés au profit d’autres priorités, explosent. En trois ans, les dépenses de défense des États membres ont dépassé les 340 milliards d’euros, une hausse de plus de 30 %. Ce sursaut financier, né d’un choc géopolitique brutal, a réveillé un secteur industriel que beaucoup croyaient figé : celui de l’armement. La guerre en Ukraine a rappelé à l’Europe qu’elle devait être capable de produire vite, beaucoup et seule.

L’Europe face à ses manques

Au déclenchement du conflit, les armées européennes ont découvert l’étendue de leur vulnérabilité. Les stocks d’obus fondaient à vue d’œil et les usines, réduites depuis des années à une production minimale, ne pouvaient pas suivre le rythme imposé par les besoins ukrainiens. Les dirigeants européens ont alors pris conscience que la dépendance envers les États-Unis ne se limitait pas aux systèmes d’armes sophistiqués : elle touchait aussi les munitions de base, celles qui décident du sort d’une guerre d’usure.

Bruxelles a donc réagi sans attendre. En débloquant près de 500 millions d’euros pour stimuler la production, la Commission européenne a enclenché un virage industriel inédit. Ce plan, connu sous le nom ASAP, vise à rétablir la capacité de production de munitions d’artillerie et à garantir la disponibilité d’obus sur le long terme. L’objectif affiché est ambitieux : atteindre les 2 millions de projectiles produits par an d’ici fin 2025. Ce pari semblait audacieux il y a encore deux ans, mais les signaux sont aujourd’hui au vert. L’Europe, naguère démunie, s’approche d’une cadence industrielle qui rivalise avec celle des grandes puissances.

Le réveil des usines et la revanche des industriels

Parmi les bénéficiaires de ce renouveau, Rheinmetall incarne le symbole du retour de la puissance industrielle européenne. L’entreprise allemande, devenue un acteur incontournable du soutien à l’Ukraine, a inauguré une nouvelle usine à Unterlüss, près de Hanovre. Elle ambitionne d’y produire plus d’un million d’obus par an. À terme, le site deviendra la plus grande fabrique de munitions d’Europe.

Mais le mouvement dépasse les frontières allemandes. En Roumanie, Rheinmetall investit également dans une usine de poudre pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement. En parallèle, la France, la Pologne et la République tchèque multiplient les initiatives pour redémarrer ou étendre leurs capacités de production. Ces décisions traduisent une volonté commune : faire de l’Europe non plus un simple acheteur d’armes, mais un véritable producteur stratégique.

Cette montée en puissance ne se limite pas à la technique. Elle modifie la perception du rôle de l’industrie de défense, longtemps reléguée dans l’ombre des politiques économiques. Aujourd’hui, les usines d’armement recrutent, innovent et s’intègrent à la politique industrielle du continent.

Une Europe qui se redéfinit par la production

Ce regain de production d’obus ne relève plus d’un simple soutien militaire à Kiev. Il marque une transition durable vers une autonomie stratégique que l’Europe avait négligée. En accélérant ses chaînes, le Vieux Continent retrouve un savoir-faire qu’il avait laissé s’éroder. Ce n’est pas seulement une question d’économie, mais aussi d’indépendance et de crédibilité politique.

La guerre en Ukraine aura ainsi servi de révélateur. Elle a mis fin à l’illusion d’une sécurité éternellement déléguée et redonné à l’Europe le goût du réalisme industriel. Produire des obus, ce n’est plus un symbole de guerre, c’est devenu une preuve de maturité stratégique.