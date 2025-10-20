Art contemporain béninois : l’Union européenne ouvre ses portes à Verckys et Génia Ohini

Le 16 octobre 2025, la Résidence de l’Union européenne à Cotonou a accueilli le vernissage de l’exposition commune du peintre Verckys et du sculpteur Génia Ohini. L’événement marque l’ouverture d’une série de visites publiques prévues tous les mercredis, de 15h00 à 17h00, du 22 octobre 2025 au 5 janvier 2026, sur réservation.

En ouvrant la cérémonie, l’ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, Stéphane Mund, a rappelé la vision qui guide cette démarche culturelle. « C’est devenu une tradition d’ouvrir régulièrement la Résidence à nos amis béninois et à la communauté internationale pour mettre en valeur les artistes du Bénin. Nous voulons être un lieu de rencontres et un lieu de dialogue », a-t-il déclaré.

Cette exposition est la 13ᵉ organisée depuis 2018 à la Résidence, et la deuxième sous son mandat. L’ambassadeur a souligné la détermination de l’Union européenne à soutenir le rayonnement des talents locaux. « Les artistes béninois, du fait de leur talent indéniable, méritent un accompagnement pour le rayonnement de leur art et l’Union européenne entend apporter sa contribution », a-t-il indiqué.

Le choix de Verckys et de Génia Ohini illustre la diversité et la maturité de la création contemporaine béninoise. Né à Abomey, Verckys se distingue par des œuvres où tradition et modernité cohabitent. Ses cercles inspirés de la géomancie du Fâ symbolisent des passages entre visible et invisible. Pour lui, peindre est un acte introspectif et spirituel. Il invite le spectateur à traverser des mondes, à questionner, à ressentir. « Les œuvres ne sont plus dans nos ateliers, elles sont ici, face à vous. Elles sont une innovation, une invitation au voyage, une invitation à ressentir », a-t-il confié.

Génia Ohini, sculpteur autodidacte formé en partie au Ghana, est reconnu pour son approche écologique et technologique. Il transforme des matériaux du quotidien, bûchettes d’allumettes, cendres, objets recyclés, en sculptures puissantes interrogeant la vie, la mort et la résilience. Fort de plus de vingt ans de pratique, il utilise l’art comme outil de réflexion sociale et environnementale, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale.

L’exposition propose ainsi une rencontre entre deux univers complémentaires : la peinture introspective et symbolique de Verckys et la sculpture engagée et innovante de Génia Ohini. Tous deux abordent les grandes thématiques humaines : fragilité, renaissance, unité, force, chaos et spiritualité.

Pour l’Union européenne, cet événement dépasse la simple valorisation artistique. Il s’inscrit dans une logique de diplomatie culturelle et de soutien aux industries créatives, secteur en pleine émergence au Bénin. En offrant une visibilité à des talents locaux et en facilitant la rencontre avec les collectionneurs, institutions et amateurs d’art, la Résidence de l’union européenne devient un véritable incubateur culturel.