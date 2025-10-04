Automobile: la Chine prend une décision qui va rétablir son image

La Chine a annoncé qu’à partir de l’an prochain, l’exportation de véhicules électriques sera soumise à l’obtention d’une licence spéciale. Seules les marques et leurs sociétés autorisées pourront désormais expédier leurs modèles à l’étranger. Pékin veut ainsi mettre fin aux envois incontrôlés opérés par des milliers de commerçants indépendants, souvent accusés d’inonder les marchés de voitures sans service après-vente ni pièces de rechange. L’annonce a été faite par Reuters il y a quelques jours.

Mettre fin aux pratiques qui fragilisent la réputation

Pendant plusieurs années, ces exportations parallèles ont nui à la crédibilité des constructeurs chinois. Des voitures neuves ont même été revendues à l’étranger comme des véhicules d’occasion, une astuce soutenue localement pour écouler les stocks et embellir artificiellement les chiffres économiques. Cette situation a provoqué une guerre des prix et réduit les marges des marques officielles, tout en laissant des clients étrangers sans suivi.

Un acteur incontournable qui change de stratégie

Cette décision survient alors que la Chine s’est imposée comme l’un des géants de l’automobile mondiale. Ses fabricants, particulièrement dans l’électrique, façonnent aujourd’hui les tendances du secteur et influencent les marchés d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine. Mais cette domination a été accompagnée d’une réputation fragile, associée à des produits perçus comme peu fiables ou mal accompagnés.

En imposant désormais un cadre strict aux exportations, Pékin espère transformer cette image. L’objectif est de montrer que les marques chinoises ne misent plus uniquement sur le prix, mais cherchent à rivaliser avec les constructeurs établis en matière de qualité et de services. Si cette orientation est respectée, elle pourrait marquer le début d’une nouvelle ère où les voitures chinoises s’imposeront non plus comme une alternative à bas coût, mais comme une référence mondiale crédible.