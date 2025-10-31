Bénin : A Lokossa, la population abat un homme accusé de vol

Un drame s’est produit dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre 2025 à Tozoumey, un village de l’arrondissement d’Agamè, commune de Lokossa. Un homme d’une trentaine d’années a été violemment pris à partie par des habitants qui l’accusaient d’avoir dérobé des animaux domestiques.

Selon les informations rapportées par Libre Express, la situation a dégénéré lorsque la population, soupçonnant le jeune homme de vol de ruminants, a décidé de se rendre justice. L’individu, intercepté par une foule en colère, a été roué de coups avant d’être brûlé vif sur les lieux.

Les circonstances exactes du drame restent floues, mais tout porte à croire que l’homme n’a pas eu le temps d’être remis aux forces de l’ordre. Les autorités locales et la police républicaine se sont rendues sur place après les faits pour constater la tragédie et ouvrir une enquête.