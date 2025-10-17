Bénin - Allemagne : Nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale

Les 23ᵉ négociations gouvernementales entre le Bénin et l’Allemagne se sont tenues du 7 au 10 octobre à Cotonou, réunissant les délégations des deux pays pour renforcer la coopération bilatérale. La délégation béninoise était conduite par M. Hermann Orou Takou, Directeur de Cabinet du MEF, et la délégation allemande par Mme Silvia Morgenroth, Directrice de la division Afrique de l’Ouest II au BMZ.

Les discussions ont porté sur trois axes principaux : bonne gouvernance et décentralisation, développement du secteur privé et formation professionnelle, ainsi que l’environnement et les ressources naturelles, avec un focus sur l’eau et la biodiversité. Une nouvelle enveloppe globale de 98,4 millions d’euros a été convenue pour financer des projets techniques et financiers, incluant 81,5 millions pour la Coopération financière (KfW) et 16,9 millions pour la Coopération technique (GIZ), avec 15 millions supplémentaires pour le Nord du pays.

Mme Silvia Morgenroth a salué les réformes du Bénin, notamment la transparence budgétaire, la numérisation et la réforme de la formation professionnelle, et a insisté sur la nécessité d’impliquer la société civile et le secteur privé pour un impact durable. L’Ambassadeur d’Allemagne, M. Stefan Buchwald, a rappelé le rôle clé du secteur privé dans le développement durable, tandis que plusieurs projets ciblés visent à soutenir les PME, renforcer la formation professionnelle et améliorer la résilience des populations dans le nord du Bénin. Depuis 1960, la coopération bilatérale entre les deux pays a permis de mobiliser plus de 1,3 milliard d’euros, soit plus de 850 milliards de FCFA, consolidant un partenariat fondé sur la confiance et la transparence.