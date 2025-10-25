Bénin : Après l’Upr et le Br, la Fcbe s’unit à Moele-Bénin

La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) ont officialisé, le vendredi 24 octobre 2025, la signature d’un accord de coalition parlementaire en vue des élections législatives de 2026. Selon des sources proches des deux formations, la cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de convivialité et de responsabilité politique, en présence des dirigeants des deux partis.

Conformément aux dispositions légales, cet accord devra être déposé à la Commission électorale nationale autonome (Céna) avant le scrutin. Il s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’alliance engagée par la FCBE, qui avait déjà conclu des accords de gouvernance et de coalition parlementaire avec l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR).

Le secrétaire exécutif national de la FCBE, Paul Hounkpè, avait d’ailleurs tenu à clarifier la portée de ces partenariats politiques lors de la cérémonie de présentation du duo candidat de son parti à la présidentielle de 2026, le 19 octobre dernier. Répondant aux interrogations sur un éventuel rapprochement avec la mouvance présidentielle, il avait précisé : « Il ne s’agit nullement d’une fusion, ni d’un ralliement. Les accords conclus le sont dans le strict respect du Code électoral. »

Selon le responsable du parti, ces différentes ententes répondent à une dynamique stratégique visant à garantir à la FCBE une participation effective aux prochaines échéances électorales. Elles visent également à encourager une gouvernance plus inclusive au lendemain du scrutin présidentiel d’avril 2026.

Pour mémoire, la FCBE ne disposait pas du nombre de parrains exigé — 28 au total — pour présenter seule un duo à la présidentielle. Les accords conclus avec l’UPR et le BR avaient alors permis à la formation dirigée par Paul Hounkpè d’obtenir le soutien de certains élus de ces partis, sans pour autant remettre en cause son appartenance à l’opposition.