Bénin : Boni Yayi et le duo candidat des Démocrates convoqués

Le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, ainsi que le duo candidat du parti à la présidentielle de 2026, ont été convoqués par les autorités. L’information a été rendue publique dans la soirée de ce mardi 21 octobre par Daniel Edah sur sa page Facebook.

Selon la publication, la convocation concerne également Me Renaud Agbodjo, candidat du parti ainsi que son colistier Jude Lodjou. Les raisons de cette convocation n’ont pas encore été précisées. « En attendant de connaître les raisons de cette convocation qui intervient dans un contexte particulièrement sensible de la vie politique de notre pays», il a tenu à réaffirmer son soutien au parti.

Cette convocation intervient alors que le parti Les Démocrates est au cœur de l’actualité politique nationale, notamment avec les débats autour de la validité du parrainage du député Michel Sodjinou et la poursuite du processus électoral en vue de la présidentielle d’avril 2026. Aucune communication officielle n’a pour l’instant été faite par les autorités judiciaires ou le parti.